Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Incepand cu 9,30, s-a inchis circulația rutiera pe DN2 B, Buzau – Braila, din cauza vantului puternic și a poleiului generalizat. Sunt instituite filtre la ieșirea din municipiul Buzau pana la limita cu județul Braila. „Din cauza precipitațiilor abundente de ploaie inghețata ce produc polei pe…

- Incepand cu ora 9.30, autoritațile au decis sa se inchida circulația rutiera pe DN2 B, Buzau – Braila din cauza vantului puternic și poleiului generalizat. Sunt instituite filtre. La Vizireni, tot din cauza poleiului um tir a derapat și a intrat in șanțul marginal. Nu au rezultat victime, dar sunt asteptate…

- Ca urmare a fenomenului de ploaie inghețata ce conduce la formarea poleiului pe carosabil, incepand cu ora 8.10 a fost instituita o restricție pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe DN 2B Buzau-Braila. Se acționeaza cu 4 utilaje care impraștie antiderapant. Politistii actionza in filtre la iesirea…

- Vremea rea creaza probleme. Ca urmare a fenomenului de ploaie inghețata ce conduce la formarea poleiului pe carosabil, incepand cu ora 8.10 a fost instituita o restricție pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe DN 2B Buzau-Braila. Se acționeaza cu 4 utilaje care impraștie antiderapant. Articolul…

- Drumul judetean 713, de acces pe platoul Bucegilor, este inchis circulatiei, incepand cu data de 15 ianuarie, din cauza avalanselor, informeaza IPJ Dambovita, scrie Agerpres. ''DJ 713, care face legatura intre DN71 - Cota 1000 si Platoul Montan Bucegi, este inchis circulatiei publice pe o perioada…

- DJ 713 care face legatura intre DN71 - Cota 1000 si Platoul Montan Bucegi, cunoscut sub numele de Transbucegi, este inchis circulatiei publice pe o perioada nedeterminata din cauza unor avalanse care s-au produs marti dimineata.

- DJ 713 care face legatura intre DN71 - Cota 1000 si Platoul Montan Bucegi, cunoscut sub numele de Transbucegi, este inchis circulatiei publice pe o perioada nedeterminata din cauza unor avalanse care s-au produs marti dimineata.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Marian Popescu, Consiliul Judetean Prahova a primit doua sanctiuni sub forma de avertisment dupa ce pe Drumul judetean 100B, in localitatea Baraitaru, si pe drumul judetean 100E, in localitatea Scorteni, au avut loc doua accidente rutiere…