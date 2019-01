Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Baișoara, județul Cluj, acuza ca a fost batut cu bestialitate de șeful Postului de Poliție Valea Ierii. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa masa in Baișoara. Victima susține ca era afara la zapada, alaturi de alți tineri din Baișoara, in momentul in care a izbucnit scandalul. Din strada,…

- Trist, dar adevarat: proiectul cu finanțare europeana de colectare a deșeurilor in județul Arad are probleme majore. O arata chiar directorul executiv al ADI SIGD Arad, Adrian Țolea, care ii informeaza astazi, printr-o adresa, pe membrii Consiliului Director despre dezastrul din proiect. „Zona 2 și…

- Anul 2018 a fost marcat, din nefericire, la Constanta de o serie de tragedii pe sosele, tragedii in care mai multe persoane si au pierdut viata. Chiar daca, potrivit statisticilor efectuate de politisti, numarul victimelor a fost in scadere fata de anul 2017, mai multe familii au fost indoliate in 2018…

- Incidentul s-a petrecut sambata, 29 decembrie 2018, in localitatea Barcea din judetul Galati, protagonist fiind un tanar de 20 de ani care conducea un BMW. Cu nici 24 de ore inainte, pe DN25, tot in judetul Galati, un alt sofer a fost depistat in timp ce rula cu 174 de kilometri la ora.

- Numai in ultimele trei saptamani, au fost inregistrate 23 astfel de incendii, care s-au soldat cu 19 persoane decedate și alte 26 ranite, arata IGSU intr-un comunicat. Din punct de vedere al cauzei probabile a decesului, in peste 90% din cazurile inregistrate, evenimentele s-au produs ca urmare a…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta intre Targu-Jiu si Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, din cauza unui fir de tensiune rupt.

- Victor Ponta reactioneaza dur la anuntul Guvernului cu privire la proiectul de ordonanța de urgența potrivit caruia incepand cu anul 2019 se va acorda o prima de stat in valoare de 600 lei anual pentru...

- Oamenii legii sunt in alerta in judetul Botosani, dupa ce un detinut aflat in regim semi-deschis a primit o permisie de 24 de ore, dar nu s-a mai intors la puscarie la ora stabilita. Violatorul avea de executat 15 ani de puscarie, din care executase deja 9, iar in vara viitoare era programat la comisia…