DN11C, redeschis circulaţiei rutiere DN11C, redeschis circulatiei rutiere Foto: Arhiva. DN11C, închis în cursul noptii de miercuri spre joi între localitatile Turia si Bixad, dupa ce mai multi arbori au cazut pe carosabil din cauza zapezii, a fost redeschis circulatiei rutiere în jurul amiezii. Potrivit Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, peste 20 de pompieri militari au intervenit cu motofierastraie cu lant pentru degajarea a 75 de arbori cazuti pe carosabil. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Covasna, Cristian Drinca a declarat ca în zona a nins… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferința cu prefecții din județele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca și Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca și prefectul Carmen Ichim și membrii Comitetului Județean pentru Situații…

