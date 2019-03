DN1. Un autoturism a ramas pe calea ferata, dupa un accident

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ramas blocat pe calea ferata dupa ce a fost lovit din spate de catre o alta mașina. Semnalele acustice și luminoase, de la trecerea la nivel cu calea ferata, erau in funcțiune. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc…

- O masina a ajuns in santul de langa semaforul la nivelul cu calea ferata din Hideaga. Se pare ca masina e acolo din seara de vineri. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila a drumului, apoi a lovit tabloul electric al semaforului. De acolo a ajuns in sant. Din aceasta…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, luni, si primesc ingrijiri medicale dupa ce un TIR si un microbuz s-au ciocnit pe Autostrada Gilau – Turda. Microbuzul cu pasageri s-a rasturnat, iar traficul pe sensul catre Turda este blocat, scrie news.ro.Centrul Infotrafic anunta ca, luni, pe sensul…

- Circulatia feroviara intre Arad si Oradea a fost intrerupta, sambata seara, dupa ce un tren a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Zimandu Nou. "Circulatia feroviara este intrerupta pe sectia de cale ferata 310, intre statiile Santana si Utvinis, unde un…

- Traficul rutier si cel feroviar este intrerupt in judetul Cluj, dupa un accident in care au fost implicate un autotren, un autoturism si un microbuz. Trei persoane au fost ranite, informeaza Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 1 Huedin – ...

- Un barbat a decedat, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata in comuna Carta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, relateaza Agerpres.ro.Barbatul, in varsta de 69 de ani, din Sandominic, aflat…

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica dimineata, pe mai multe linii din cauza vremii, peste 350 de calatori aflandu-se in trenurile oprite intre statii, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...

