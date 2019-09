DN1, blocat din cauza unui accident Accident rutier pe DN 1 la intrarea in municipiul Fagaraș dinspre Sibiu. Este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. „In urma impactului, unul dintre vehicule a fost proiectat in afara parții carosabile. O persoana a fost ranita si primește ingrijiri la fata locului. Traficul este blocat total pentru efectuarea cercetarilor”, a precizat subcomisar Alina Maria Ivan, purtatorul de cuvant la IPJ Brașov. The post DN1, blocat din cauza unui accident appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

