- Poleiul produs de ploaia inghetata si neadaptarea vitezei la carosabilul alunecos au fost o combinatie periculoasa pentru cativa soferi care, duminica, au fost implcati in evenimente rutiere pe raza judetului Buzau. La Galbinasi, doua autoturisme au ajuns in sant dupa ce au derapat pe soseau acoperita…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe urmatoarele sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna), DN 21A (Baraganu - Tandarei), DN 2B (Braila - Galati) si DN 22B (Vizireni - Sendreni), din cauza fenomenului meteo de ploaie…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, in judetul Covasna, pe DN11 Tirgu Secuiec – Onesti, unde in ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza poleiului pe DN 11 Tirgu Secuiec – Onesti au…

- Traficul se desfasoara ingreunat pe DN11 Targu Secuiec - Onesti, in judetul Covasna, din cauza poleiului. Mai multe accidente soldate cu vatamari corporale si cu pagube materiale s-au produs in aceasta zona.

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Cod rosu de inundatii, in judetul Buzau. Un drum comunal din Lopatari este amenintat de o surpare care avanseaza putin cate putin, din cauza torentilor puternici formati pe paraul Slanic. Soseaua care leaga centrul comunei de satele Terca si Plostina, cu aproximativ o mie de locuitori, este afectata…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- In urma precipitatiilor care au cazut in ultimele ore in judetul Dolj au fost inchise doua tronsoane de drum judetean si anume DJ641 Mischii – Caracal si in comuna Pielesti pe o lungime de 70m, circulatia fiind dirijat pe o ...

- O alunecare de teren de aproximativ 250 de metri patrati s-a produs, sambata, la iesirea din municipiul Bistrita, in apropierea unui drum judetean. Mai multe echipaje intervin in zona si au imprejmuit perimetrul. Deocamdata, nu se impune evacuarea caselor din zona.Comitetul Judetean pentru…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul I.P.J. Buzau au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive…

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din SUA. Cateva autostrazi au fost inchise, iar șoferii fac eforturi disperate pentru a merge pe strazi din cauza poleiului.

- Valul de ninsori care s-a abatut asupra tarii a fost unul sever si agresiv, foarte multe drumuri fiind blocate, iar mai multe unitati de invatamant fiind inchise. Conditiile meteorologice nu tin cu luna martie, luna in care ar fi trebuit sa se resimta temperaturi usor crescute.

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- In prima parte a zilei, singura legatura rutiera dintre Moldova si Capitala a fost drumul national care leaga Buzaul de Ploiesti, prin Mizil. Soseaua cu o singura banda pe sens s-a aglomerat iar traficul intens si vremea apriga le-au dat batai de cap participantilor la trafic. Soferul unui autoturism…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Vremea face ravagii in județul Buzau. In urma cu puțin timp, un autoturism 4×4 s-a rasturnat pe DN 1B, pe segmentul cuprins intre Hanul lui Ținta și Popasul Merei. Din cauza condițiilor meteo, mașina a derapat și s-a rasturnat in afara parți carosabile, pasagerii reușind sa iasa teferi din mașina. DN…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Din cauza viscolului și a lipsei de vizibilitate, autoritațile județului au luat miercuri dimineața decizia de a inchide doua tronsoane de drum național. De la ora 7.00 este inchis DN2 E 85 Buzau – Urziceni, și, tot in aceasta dimineața a fost inchis drumul spre Slobozia, DN2 C, Costești – limita cu…

- Viscolul puternic si ninsoarea abundenta creaza probleme in judetul Buzau. Pe anumite tronsoane de drum, vizibilitatea este foarte scazuta, iar pe alocuri s-au format suluri de zapada pe carosabil. Autoritatile sunt in alerta si s-a luat decizia, ca incepand cu ora 7.00, DN2 Euro 85, iesirea catre Ialomita…

- Avertizari: Pentru judetul Giurgiu, ANM a emis avertizari meteorologice pentru perioada urmatoare, astfel: – 27.02.2018 orele 10.00 – 18.00 – COD GALBEN pentru ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, viscol. – 28.02.2018 orele 06.00 – 20.00 – COD PORTOCALIU pentru intensificari ale…

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Astfel,…

- Pompierii au de furca - luni la ora 23:00, cu un incendiu la o locuinta de pe Aleea Luncii - Strada Primaverii din municipiu Buzau. Deocamdata nu se cunosc amanunte legate de cauza incendiului si nici de dimensiunea cestuia,

- 38 de persoane care necesita dializa au fost transportate la SJU BUZAU si internate pe diferite sectii ale spitalului. De asemenea, 12 gravide au fost internate in sectia Obstetrica Ginecologie si 5 persoane au fost internate in spital, persoane care au nevoie de oxygen. ''Incepand de seara trecuta,…

- Viscolul anuntat de meteorologi pentru luni si marti a determinat autoritatile sa suspende cursurile in doua judete si in Bucuresti. Si o universitate din Suceava a anuntat ca nu-si va deschide portile din cauza unor probleme cu incalzirea, in conditiile in care nordul tarii este deja afectat de ger.

- Circulatia vehiculelor de mare tonaj a fost restrictionata sambata pe DN 13 B, Gheorgheni-Praid, din cauza viscolului care a crescut in intensitate, a informat purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu. Potrivit sursei citate, restrictia se aplica autovehiculelor mai mari de 3,5 tone,…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Traficul pe E85, in apropiere de Buzau, a fost ingreunat din cauza unui accident produs vineri dupa-amiaza la ieșirea din Gura Calnaului. Este vorba despre o coliziune intre un camion și un autoturism, soldata doar cu pagube materiale. Potrivit Poliției, un barbat in varsta de 52 ani, din Boldu, care…

- Eveniment rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 la iesirea din Gura Calnaului. Deocamdata nu au fost semnalate victime. Din primele date, ar fi vorba de un impact intre un TIR si un autoturism. In prezent traficul se desfașoara cu dificultate. UPDATE Din primele verificari, un barbat in varsta…

- Segmentul de cale ferata Valea Alba - Simian s-a redeschis la ora 21:45, iar primul tren care va tranzita aceasta zona este IR 1695, care circula pe relatia Bucuresti Nord - Timisoara Nord, informeaza CFR SA. În cursul diminetii de joi, trei vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au…

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci…

- In intervalul 22 ianuarie, ora 11 22 ianuarie, ora 20, in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, local in judetele Buzau, Tulcea, Constanta si in sudul judetelor Vrancea si Galati, vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km h, viscolind ninsoarea si determinand…

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr-un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti. Cadavrul barbatului a fost descoperit sambata dimineata,…

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, din cauza fenomenelor meteorologice, zapada și viscol, din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN…

- Bogdan Toader, presedintele Consiliului Judetean Prahova, a anuntat ca Vlad Oprea, primarul localitatii Siniaia, si-a depasit atributiunile atunci cand a decis de la sine putere sa suspende cursurile joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Toader a motivat supararea prin faptul ca vremea…

- Drumurile judetene DJ 582, DJ 582E si DJ 608A au fost inchise circulatiei, ca masura de siguranta, miercuri seara, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile. "Directia de Drumuri Judetene Caras-Severin, in calitate de administrator, anunta, dupa avizarea favorabila a Inspectoratului…

- Drumul National 22 Ramnicu Sarat - Braila a fost blocat miercuri dimineata in zona localitatii buzoiene Boldu, dupa ce un TIR inmatriculat in judetul Harghita a derapat din cauza carosabilului acoperit cu polei si a blocat traficul. "TIR-ul care transporta bauturi alcoolice mergea catre…

- Andreea a fost gasita in stare grava in casa iubitului ei. Cosmin, cel cu care facea baie in momentul tragediei, a murit din cauza unei butelii defecte. Veștile de la spital nu sunt deloc bune.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- Accident provocat din neatentie la iesirea din Ovidiu. Un sofer a intrat in plin in autoturismul din fata sa. Trei persoane, printre care si un bebelus de doar 4 luni au fost raniti. Cei doi soferi implicati in coliziune au, varianta proprie despre modul cum s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs…