DN 23B, Măicănești – Ciorăști, redeschis circulației Traficul pe DN 23B, pe sectorul Maicanești – Cioraști – Codrești, județul Vrancea, a fost reluat, in urma intervenției echipajelor DRDP. Reamintim ca acest sector fusese inchis din cauza viscolului intre km 4 – 21, din seara de 10 ianuarie, ora 23.00. Pentru redeschiderea drumului, DRDP a acționat cu doua autofreze și trei autobasculante dotate […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua drumuri nationale din zona Moldovei sunt inchise circulatiei la ora actuala, iar pe alte cinci sectoare de drum exista restrictii de trafic pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, informeaza Compania Nationala…

- Circulatia pe cele doua drumuri nationale din judet, DN 23 B Ciorasti – Maicanesti si DN 2 N Bogza -Dumbraveni, inchise in timpul noptii din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a fost reluata vineri, in jurul pranzului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit…

- Autoritațile au dispus redeschiderea DN 2N, Bogza-Dumbraveni, județul Vrancea, incepand cu ora 11.00. Reamintim ca sectorul fusese inchis din seara zilei de 10 ianuarie 2019, ora 23.00, intre km 8 – 17. Pentru redeschiderea drumului, DRDP Iași a intervenit cu autofreza și autobasculante echipate cu…

- Circulatia rutiera este intrerupta, din cauza vremii nefavorabile (viscol), pe doua tronsoane de drumuri nationale din judetul Vrancea: -DN23B, pe segmentul Maicanesti – Ciorasti (intre kilometrii 4 si 21); -DN2N, pe segmentul Bogza – Dumbraveni (intre kilometrii 8 si 17). Din…

- Doua tronsoane de drum national au fost inchise circulatiei, in noaptea de joi spre vineri, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Incepand cu ora 23,00, a fost inchis circulatiei DN 23 B Ciorasti - Maicanesti, din cauza…

- Potrivit Centrului Infotrafic, sunt drumuri inchise in mai multe zone din tara, ca urmare a ninsorii abundente din ultimele ore.Circulatia rutiera este intrerupta, din cauza vremii nefavorabile (viscol), pe doua tronsoane de drumuri nationale din judetul Vrancea: -DN23B, pe segmentul…

- Podul de la Milișauți, de peste raul Suceava, a fost redat circulației rutiere, dupa ce a fost reabilitat. Traficul pe podul situat pe DN2H a fost reluat astazi, in prezența prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, precum și a reprezentanților autoritaților locale, Poliției Rutiere și Direcției Regionale…

- Un numar de 620 de elevi din mediul rural, care apartin unor grupuri vulnerabile, cu un risc ridicat de parasire timpurie a scolii, vor fi inclusi in proiectul Sanse Egale la Educatie in Vrancea, in valoare de circa cinci milioane de lei, a anuntat marti primaria comunei Ciorasti. ‘Proiectul este cofinantat…