Circulatia rutiera pe DN 11C km 22 + 875 - km 23+030, judetul Covasna se inchide in perioada 23 iulie - 31 august 2019, pentru toate categoriile de autovehicule in vederea executarii lucrarilor de reparatii in cadrul proiectului "Lucrari pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea initiala", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii rutiere printr-un comunicat.



In perioada aferenta inchiderii traficului, circulatia rutiera se va desfasura pe ruta alternativa DN 11B km 0+000 (Targu Secuiesc) - 39+609 (Cozmeni).AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor…