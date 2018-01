Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Traficul rutier a fost restrictionat, miercuri seara, pe DN 1 pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone in conditiile in care in zona montana a judetului Prahova ninge abundent, iar pe carosabil este un strat de zapada framantata. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1,…

- Polițiștii de investigații criminale din Valenii de Munte au efectuat cercetari intr-un dosar penal (șapte cauze reunite) privind savarșirea mai multor furturi din locuințe și din societați comerciale. S-a reținut faptul ca persoana banuita, un barbat de 41 de ani din orașul Breaza, in perioada 5…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat, luni, ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Maternitatea din Brasov a fost modernizata cu 5 milioane de euro, bani veniti de la Banca Mondiala. Lucrarile sunt gata din octombrie, dar unitatea sta inchisa. Autoritatile locale spun ca este nevoie de acte de la Ministerul Sanatatii. In schimb reprezentantii ministerului spus ca este o problem locala.

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora , pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti valorile de trafic sunt crescute iar la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, se circula in coloana.Si pe DN 73 se circula bara la bara. Toti cei care au pterecut Revelionul la pensiunile si…

- Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov, transmite News.ro . Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

- Panou la Cluj impotriva vaccinarii. Arafat: "un atentat la sanatatea publica" Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV,…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate. In urma impactului o persoana a fost ranita usor. Se circula alternativ pe celalalt fir. Citeste si Aglomeratie pe drumul de la munte. Coloana de masini se taraste pe DN1. Politistii recomanda DN1A

- Doua autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident rutier produs pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, traficul fiind restrictionat pe sensul de mers Ploiesti - Brasov, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Autoritatile din Targu Jiu au majorat taxa de oficiere a casatoriilor de Anul Nou, langa Poarta Sarutului. De anul acesta suma platite de cupluri este de 500 de lei. Anul trecut taxa a fost de 400 de lei. Potrivit reprezentantilor Primariei Targu Jiu, la cumpana dintre ani 15 cupluri isi vor uni destinele…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost trimis in judecata, joi, de catre procurorii DNA Brașov pentru savarsirea infracțiunilor de trafic de influența și șantaj. El va fi judecata in stare de libertate.

- Autoritațile din Las Vegas au testat în trafic primul autobuz cu pilot automat. Dupa numai doua ore în trafic, autobuzul a fost implicat într-un accident rutier. În timp ce era testat, autobuzul a fost lovit de un camion. Autobuzul autonom poate transporta pâna…

- Un accident de circulatie teribil s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitata la fata locului, scrie Digi24. UPDATE: Cpt. Ciprian Sfreja a precizat ca, din nefericire, a fost declarat…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC informeaza ca, la acestaora (20:30), traficul rutier s-a fluidizat atat pe DN1, cat si pe DN1A si se poate circula fara probleme. De asemenea,valorile de trafic au revenit la normal si pe DN7, in statiunile de pe Valea Oltului, iar in prezent acestea mai raman usor…

- Traficul este restricționat pe DN1, pe prima banda a sensului de mers catre București, din cauza unui accident. Trei mașini s-au ciocnit la la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistorești, județul...

- Valorile de trafic raman ridicate pe DN1, intre Posada și Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, insa viteza de deplasare a crescut la 30 - 40 km/h, a anunțat duminica seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei citate, pe ruta ocolitoare care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora la 17:30, pe DN1, kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.

- Pe sensul de mers catre Brasov exista coloane de autovehicule la intrarea in Comarnic dinspre Ploiesti si intre Sinaia si Busteni. Politistii le reamintesc conducatorilor auto care circula intre Brasov si Ploiesti ca pot folosi ruta alternativa Ploiesti - Cheia - Sacele, ruta pe care, pana…

- Trafic de cosmar pe drumul spre munte. Minivacanta de 1 decembrie i-a scos pe romani din case. Insa, in loc de momente relaxante, oamenii au avut parte de nervi intinsi la maximum. Au stat toata ziua blocati in trafic in coloane de zeci de kilometri. 1 kilometru în 35 de minute. Cu viteza melcului…

- VEZI MAI JOS GALERIA FOTO Cozile s-au format inca de la prima ora a diminetii. Mii de galateni, dar si pelerini din alte judete stau ore intregi la coada pentru a ajunge la racla cu moastele Sfantului Andrei, patronul spiritual al orasului de la Dunare. In baldachinul asezat…

- Autoritatile monitorizeaza situatia circulatiei pe drumurile din judetele aflate sub atentionare cod portocaliu de ninsori, pana la aceasta ora nefiind sesizate probleme de fluenta a traficului, potrivit Politiei Romane. Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele…

- Ploi, ninsori și vant puternic, in mare parte din țara Pâna mâine seara, mare parte din România se afla sub cod galben de ploi, ninsori si vânt puternic, iar zona de munte din 7 judete situate în centrul tarii este vizata de un cod portocaliu. Autoritatile…

- In weekend, politistii rutieri din Brasov au actionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteza. Astfel, politistii au constatat 4 infractiuni la regimul circulatiei. De asemenea, ei au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale, dintre care circa…

- Andrei Negrea, un tanar din comuna suceveana Adancata, s-a aruncat de la etajul XX al unui hotel din China, la sfarsitul anului 2009. In vara aceluiasi an, in presa locala s-a zvonit ca acesta ar fi fost executat de catre autoritatile chineze pentru trafic de droguri.

- Motorul unui autocar in care se aflau 27 de suporteri ai echipei de fotbal Gaz Metan Medias a luat foc, azi, in timp ce se afla pe DN13, pe Valea Bogatii, informeaza Monitorul Expres. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s au intoxicat cu fum.Potrivit purtatorului de cuvint al…

- Autoritatile locale au anuntat ca obiecticul turistic isi va deschide portile doar la primavara. Cetatea Feldioara este cea mai veche din Brasov, a fost o ruina timp de 30 de ani si a fost refacuta practic din temelii.

- Persoana in curtea careia a intrat ursoaica a alertat autoritațile prin numarul unic de urgențe 112. "Au fost alertați de la domiciliu doi jandarmi montani de la Postul de Jandarmi Montan Bran, care s-au deplasat la fața locului. De asemenea, au fost informați paznicii de vanatoare din zona…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, circulatia rutiera a fost oprita pe cateva drumuri nationale importante. De asemenea, si pe podul Agigea exista restrictii de circulatie. Atentie in trafic!

- Restrictii in trafic, joi, incepand cu ora 20.00, in zona National Arena. Anuntul a fost facut de Brigada Rutiera a Capitalei, care mentioneaza ca restrictiile sunt cauzate de meciul de fotbal FCSB - Hapoel Beer Sheva.

- Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca cele doua persoane au fost gasite de o femeia care are grija de ele. ”Este vorba de un barbat de 64 de ani si o femeie de 84 de ani. Barbatul a incercat sa aprinda focul cu un lichid usor inflamabil, moment in care a fost o rabufnire…

- Echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin, marti seara, in gara Breaza Nord, unde dintr-un vagon incarcat cu azotat de amoniu al unui marfar iese fum. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a confirmat ca exista pericol de explozie. Conform purtatorului de cuvant…

- A nins toata noaptea la Brasov, iar dimineata tot orasul arata ca in povesti. Povestea s-a terminat atunci cand oamenii au fost nevoiti sa plece la munca. Soselele s-au transformat in...

- Autoritatile locale diun Calarasi continua sa faca precizari in legatura cu incidentul petrecut in trafic al carui protagonist a fost seful Consiliului Judetean si care, oprit la un control de catre politisti pentru a se stabili daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a demarat in tromba.

- Sambata si duminica, pe 28 si 29 octombrie, bucurestenii trebuie sa fie atenti la rutele pe care si le aleg, din cauza unor restrictii de trafic cauzate de filmarile la noua productie "Morometii 2".

- Recensamantul real al cartierului Garcini, unde se afla, teoretic, cea mai mare comunitate compacta de romi din tara, realizat de autoritatile din Sacele, judetul Brasov, arata ca mai bine de jumatate din populatie este formata din minori, iar 60% dintre femei au devenit mame inainte de 18 ani. Datele…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Parcul National Domogled, iar focul a cuprins o suprafata de aproximativ 15 hectare de padure, intr-o zona foarte abrupta, unde nu este posibil accesul autospecialelor pompierilor. A avut loc si o misiune de recunoastere aeriana, cu ajutorul elicopterului SMURD…