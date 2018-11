Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea misiune a Rusiei catre Luna va include si o verificare a faptului daca SUA au ajuns intr-adevar pe Luna in 1969, a declarat sambata seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, informeaza dpa. Raspunzand unei intrebari daca NASA a aselenizat intr-adevar in urma cu cinci decenii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia isi va folosi armele nucleare doar in situatia in care va fi atacata, scrie Associated Press. Declaratiile au fost facute la Soci, la o intalnire a...

- India a semnat, vineri, un contract in valoare de cinci miliarde de dolari pentru achizitionarea din Rusia a cinci sisteme antiaeriene S-400, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Contractul a fost semnat vineri, la New Delhi, de premierul indian, Narendra Modi, cu…

- India a anuntat marti ca se asteapta sa cheltuiasca mai putin de 100 de miliarde de rupii (1,43 miliarde de dolari americani) pentru prima sa misiune spatiala cu echipaj uman la bord, programata sa fie lansata pana in anul 2022, sugerand astfel ca programul sau va fi mai ieftin in comparatie cu proiecte…

- Independența Republicii Moldova devine și mai vulnerabila într-un context geopolitic regional marcat de agonia imperialismului rus, agonie soldata cu ocuparea Crimeii și razboiul din estul Ucrainei. Sabia revanșei imperiale a Rusiei atârna din nou asupra Republicii Moldova. Este opinia…