Viitoarea misiune a Rusiei catre Luna va include si o verificare a faptului daca SUA au ajuns intr-adevar pe Luna in 1969, a declarat sambata seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, informeaza dpa. Raspunzand unei intrebari daca NASA a aselenizat intr-adevar in urma cu cinci decenii, Rogozin a declarat intr-o inregistrare video postata pe Twitter ca agentia rusa '''si-a stabilit ca obiectiv sa zboare si sa verifice daca au fost acolo sau nu'''. In timp ce vorbea, Rogozin zambea superior si ridica din umeri, remarca dpa, care noteaza ca teoriile conspiratiei…