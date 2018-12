Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa dialogului intre Moscova si Washington, privind problemele importante, va duce la intensificarea tensiunilor, a avertizat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Kremlinul a anunțat vineri ca iși rezerva dreptul de a proteja navele ruse din Marea Azov, in contextul amplificarii tensiunilor cu Ucraina, informeaza site-ul agenției de știri Tass prluata de mediafax. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca acțiunile de inspectare…

- Posibilul raspuns al Rusiei la retragerea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) va fi prin adoptarea unor masuri care sa asigure restituirea balantei militare, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Retragerea planificata de SUA dintr-un important tratat nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, anuntata in urma cu doua zile de presedintele american Donald Trump, 'va face lumea mai periculoasa', a afirmat luni Kremlinul, citat de AFP. 'Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare,…

- Moscova pregateste cu Phenianul o posibila vizita a liderului Kim Jong Un in Rusia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza dpa, informeaza Agerpres. 'Consultari privind data, locul si formatul unei astfel de vizite sunt in plina desfasurare', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Intrevederea dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, asteptat marti intr-o vizita de lucru la Moscova, nu are vreo legatura cu escaladarea tensiunilor in regiune, fiind planificata cu mult dinainte, discutiile urmand sa se axeze pe dezvoltarea relatiilor comerciale…

- Sanctiunile adoptate joi seara de catre SUA, primele impotriva unor entitati straine pentru achizitionarea de arme rusesti, reprezinta un act de 'concurenta neloiala' pentru a 'elimina' Rusia de pe piata armamentului, a denuntat vineri Kremlinul, potrivit AFP, Reuters si TASS. 'Aceasta…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a trimis o invitatie oficiala liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru a vizita Rusia, conform consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov. El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters. Conform…