dm drogherie markt a deschis cel mai mare magazin din Bucuresti, in Business Center The President Retailerul german dm drogherie markt a inaugurat astazi cel mai mare magazin din Bucuresti. Noua drogherie este situata in sectorul 2, pe bulevardul Dacia nr. 169, in cadrul Business Center The President. Noua drogherie dm este situata la parterul cladirii de 5 etaje si ocupa o suprafata de 370 mp., cu cale de acces pentru clienti din bulevardul Dacia. Noul centru de afaceri este construit la intersectia dintre bd. Dacia, strada Mihai Eminescu si Calea Mosilor de antreprenorul Corin Romanescu, owner si manager al Centrului de Evenimente The President si a fost finalizat in luna septembrie 2019. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

