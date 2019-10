Dl. Goe lanseaza albumul Tineri, Sambata, Duminica. Parol, il relanseaza! Dl. Goe este proiectul de muzica, teatru si viata al domnilor Dani, Colorian, Migudel, Bimus, Horea si Serban. Toti acesti domni vin dintr-un background teatral, background pe care il imbratiseaza perfect cu muzica si aparitiile lor live. Numele trupei este dat de catre domnul Dani, ideea venindu-i din prima experienta cu teatrul, cand in clasa a IV-a s-a lovit de refuzul doamnei diriginta la dorinta de a fi distribuit in rolul domnului Goe. “Si de atunci am purtat in mine acest regret. Ulterior, am realizat ca un Goe exista in fiecare dintre noi. Toti am crescut cu acest tanar obraznic, dornic… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

