DKV extinde reteaua de acceptare cu 100 de puncte pentru plata taxei de drum din Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat…

- GAZ METAN MEDIAȘ - CONCORDIA CHIAJNA LIVE in Liga I. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Gaz Metan Mediaș primește vizita Concordiei Chiajna, in etapa a doua a play-out-ului Ligii I, de la ora 18:00, LIVE VIDEO pe DIGI SPORT și ONLINE STREAM pe DIGI ONLINE. GAZ METAN MEDIAȘ - CONCORDIA…

- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- Rețeaua de socializare Facebook a picat, vineri dupa-amiaza, preț de aproape 10 minute.Potrivit site-ului downdetector.com, rețeaua a fost picata în România, Republica Moldova și Ungaria, însa au fost raportate probleme și de catre utilizatori din Italia, Olanda sau…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Romania are cel mai mare risc de saracie din UE in cazul persoanele ocupate, releva o statistica realizata de Eurostat. In anul 2016, riscul de saracie era aproape dublu fata de media din Uniunea Europeana. Riscul de saracie in Romania, potrivit Eurostat, in anul 2016, era de (18,9%), aproape dublu…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. România are cel mai mare risc de sărăcie la persoanele ocupate din UE, fiind urmată la distanţă…

- U-BT incheie cu infrangere parcursul in FIBA Europe Cup “Studenții” au pierdut pentru a patra oara in acest sezon impotriva lui Donar Groningen, scor 69-76. Clujenii au început mai bine, clar motivați de cuvintele antrenoului din ziua jocului. S-au aparat agresiv și eficient și au blocat…

- Conducerea Gospodaririi Comunale Arad informeaza deținatorii locurilor de inhumare aflate in cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, carora le-a expirat concesiunea, sa se prezinte de urgența la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul de pe str. Poetului nr 1 sau calea Bodrogului nr.…

- Internazionale Traian Vaslui a remizat pe terenul CN ”Nicu Gane” Falticeni, scor 3-3, și ramane pe primul loc in seria 1 a Campionatului Național de futsal Under 19. Internazionale Traian Vaslui a plecat neinvinsa de la Falticeni, obținand un punct cu CN ”Nicu Gane”, scor 3-3. Vasluienii au deplasat…

- Maine, Internazionale Traian va intalni in deplasare CN ”Nicu Gane” Falticeni, echipa aflata pe locul 2 in grupa zonala a Campionatului Național de futsal Under 19. Maine, de la ora 13, este programat meciul dintre CN ”Nicu Gane” Falticeni și Internazionale Traian Vaslui. Partida conteaza pentru etapa…

- Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 B9 " isi va deschide lucrarile marti, 13 martie, la ora 9.00, in sala "Drepturilor omului" din Palatul Parlamentului, informeaza MApN. La Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest…

- RATBV a anuntat ca de la inceputul acestei saptamani in 36 de puncte de vanzare a titlurilor de calatorie se poate face plata si cu ajutorul cardului. Lista cu locatiile celor 36 de puncte de vanzare poate fi consultata accesand site-ul ratbv.ro. Aceste puncte de vanzare in care se pot…

- Proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, nu se va realiza in forma actuala, ci va aparea un alt proiect, BRUSA, care va include si Slovacia, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.…

- Perchezițiile ii vizeaza pe membrii unei rețele de traficanți de persoane care transportau migranți din Turcia spre Germania, pe relația Serbia – Romania – Ungaria – Austria. Calatorii clandestini erau din Orientul Mijlociu sau Asia și se aflau in Turcia. Erau introduși clandestin in…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriata o cantitate de aproximativ...

- Gabi Tamas a marcat golul de 2-0, in minutul 56. Celelalte doua goluri au fost marcate de Mabouka ’44 (autogol) si Turgeman ’64. Hapoel Haifa ocupa, cu o etapa inaintea finalului sezonului regulat, locul patru in clasament cu 49 de puncte, iar Maccabi Haifa este pe zece, cu 24 de puncte. La…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Fondul de Adminstrare a Subventiilor pentru Resursele Umane (Emet) si Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria (MMSZ) au demarat un program de ajutorare a maghiarilor defavorizati din Bazinul Carpatic, in valoare de 900 de milioane de forinti proveniti din fonduri europene, au anuntat vineri la Budapesta…

- ♦ Ford Craiova a produs in ianuarie 2018 peste 11.000 de masini in uzina din Romania, marcand astfel cel mai ridicat volum inregistrat vreodata la Craiova intr-o singura luna. Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au iesit pe poarta uzinei din Craiova in ianuarie, in cea mai…

- Planul ambițios de expansiune al REWE Romania continua și in luna februarie cu deschiderea magazinului PENNY Market din Targu Jiu. Rețeaua ajunge astfel la 222 magazine operaționale in Romania. Magazinul PENNY Market are un design modern și echilibrat care pune accent pe imbunatațirea experienței la…

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, scrie news.ro, citeaza digi24.ro.

- Krisztina Grosz, o femeie de afaceri din Ungaria, a adus de curand in Romania franciza unei afaceri cu produse premium pentru slabit, Toman Diet. Antreprenoarea a deschis un magazin in Bucuresti in urma unei investitii de 350.000 de euro si estimeaza o cifra de afaceri de 100.000 euro lunar.…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- Romania se situeaza pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie in 2017, cu 48 de puncte, la acelasi nivel ca si in 2016, releva clasamentul realizat de Transparency International si dat publicitatii miercuri. La nivel global, Romania se situeaza pe locul…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…

- Interul Cristina Neagu a opinat, cu prilejul unui eveniment in care si-a anuntat participarea in proiecte de educatie prin sport, ca CSM Bucuresti poate reveni cu puncte din meciul retur cu Gyor ETO, programat luni 26 februarie, in Ungaria, in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin.…

- Jucatoarea de handbal Cristina Neagu este increzatoare ca CSM Bucuresti poate obtine un rezultat foarte bun cu Gyor, in Liga Campionilor, apreciind isi doreste cat mai multe puncte din aceasta deplasare."Avem un meci greu in Ungaria, dar ne pregatim mult si cred cu tarie ca ne putem intoarce…

- Focșanenii care au achitat taxa de parcare anul trecut la Primarie au termen pana la sfarșitul lunii martie pentru a incheia noile contracte de inchiriere cu societatea Parking. Deciziile referitoare la plata taxei de parcare stabilesc modalitațile in care se fac aceste contracte…

- FOTO: The East Central European Center Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport Capital…

- CSA Steaua, victorie la limita in Liga Campionilor la polo pe apa. Campioana Romaniei a reusit primul succes in propriul bazin in Grupa B a Ligii Campionilor, 9-8 (4-1, 1-3, 2-2, 2-2) cu echipa olandeza AZC Alphen. CSA Steaua Stirom Bucuresti a avut un meci mult mai dificil decat cel din Olanda, in…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Persoanele cu venituri reduse, trecute de 70 de ani, vor fi scutite sau vor beneficia de reduceri la plata taxei de salubritate, a anuntat luni operatorul de salubritate TEGA din Sfantu Gheorghe. Potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a institutiei, pensionarii care au implinit 70 ani si ale…

- Romania a iesit ieri pe piata internationala de obligatiuni pentru prima data in 2018, in conditiile in care suma tintita pentru intregul an este de pana la 5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Statul roman a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 ani, cu un randament de 150 puncte de baza…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Pop: Exista in bugetul MEN sume suficiente pentru plata integrala a salariilor Ministrul Liviu Pop a reiterat, luni, ideea potrivit careia exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. "Exista în…

- In comuna aradeana Vladimirescu se extinde reteaua de gaz.. In acest an, locuitorii din Cartierul Florilor (Vladimirescu) dar si din noile cartiere din Mandruloc si Cicir, vor beneficia de gaz metan. Valoarea investitiei va fi de peste 700.000 de lei, bani asigurati din bugetul comunei, la care se adauga…

- Steaua a invins la Alphen, in Liga Campionilor la polo. Bucureștrenii au surclasat formatia olandeza AZC Waterpraet Alphen aan den Rijn, 15-4 (4-0, 3-0, 5-0, 3-4), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa. Steaua a reusit a doua sa victorie in grupa,…

- Primaria Constanta informeaza ca toti contribuabilii care achita integral pana la data de 31 ianuarie 2018 taxa de folosire a tramei stradale beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit…

- Contribuabilii care achita integral, pana la data de 31 ianuarie 2018, taxa de folosire a tramei stradale, beneficiaza de o reducere de 10 . Autorizatia se poate obtine dupa cum urmeaza: pe adresa personala de e mail, completand datele solicitate pe site ul www.spit ct.rolt;http: www.spit ct.rogt;,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip cashless, care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii, potrivit unui comunicat al bancii. Conform documentului, procesul de modernizare a reţelei de unităţi BCR marchează…

- Premii de la 150 la 3.000 de euro. Aceasta este provocarea pe care o lanseaza Primaria Municipiului Arad pasionatilor de fotografie. Premiile se acorda in cadrul concursului international „Heritage for Planet Earth”, avand ca tema conexiunea dintre planeta Pamant și cel puțin doua dintre urmatoarele…

- De astazi, intra in vigoare ordonanta Guvernului privind plata defalcata a taxei pe valoarea adaugata intr-o forma modificata de Parlament. Intre altele, plata defalcata a acestei taxe va fi obligatorie pentru companiile care au datorii la plata TVA sau se afla in insolventa, dupa ce, initial, Guvernul…