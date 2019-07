Djokovic a triumfat la Wimbledon Finala masculina de la Wimbledon a fost una de cinci stele si in acest an, din care castigator a iesit Novak Djokovic (1 ATP). Sarbul l-a invins cu scorul de 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) pe Roger Federer (1 ATP) dupa un meci de peste cinci ore. Primul set a fost cel mai disputat si cel mai lung (a durat o ora), la capatul caruia sportivii nu au putut face diferenta mai devreme de tie-break. Fara sa se cedeze vreun break si cu o singura oportunitate, in dreptul lui Djo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

