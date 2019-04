Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda a venit in aceasta seara in platoul emisiunii "Rai Da Buni" si nu singura! Vedeta a fost insotita de iubitul ei, Karl, cu care se si pregateste de nunta! Surprinzator, DJ Wanda este gata sa fie si mama! Se pare ca cei doi vor forma o familie, in curand.

- Viitorul arata bine in tenisul masculin romanesc. Tanarul Filip Jianu, in varsta de 17 ani, a obținut calificarea in semifinalele probei de simplu a juniorilor, la turneul Australian Open, primul Mare Șlem al anului. Jianu a trecut de americanul Cannon Kinglsey cu 7-6, 4-6, 6-4. Tanarul tenismen este…

- Dupa o noapte in care cerul a fost luminat de fulgere și geamurile s-au zguduit din cauza tunetelor infricoșatoare, Viitorul a jucat amicalul de la Belek cu danezii de la Veije BK pe o ploaie torențiala care i-a udat pana la piele pe jucatorii celor doua echipe. Trupa lui Hagi a pierdut, scor 0-1. ...

- In al doilea amical din Turcia, Viitorul a terminat la egalitate, 2-2 cu Rubin Kazan, locul 6 in prima liga din Rusia. Corespondența GSP din Turcia Rubin a deschis scorul, dar Viitorul a egalat in minutul 46 printr-un gol superb al lui Ianis Hagi. Mijlocașul ofensiv a marcat din colțul careului, cu…

- Viitorul joaca acum primul meci amical din aceasta iarna. Echipa lui Hagi va intalni Ferencvaros, liderul din Ungaria, formație antrenata de Serhii Rebrov. La meci asista printre alții stafful echipei naționale, Gica Popescu, Dorin Rotariu, Rivaldinho, proaspat transferat la fosta campioana, dar sunt…

- Cat timp ne va lua, oare, sa ne revenim din starea de gratie in care ne-a propulsat discursul fabulos al lui Tusk? Omul a aratat ca, intr-o lume de habarnisti si de hoti, stie, cinstit, ce spune. Dar ce stie el, de fapt?

- Raul Rusescu a fost criticat pentru evoluția din acest sezon de la FCSB, iar presa turca a anunțat ca formația Giresunspor e interesata de serviciile atacantului in varsta de 30 de ani. Deși Gigi Becali a fost cel mai mare contestatar al lui Rusescu, patronul roș-albaștrilor spune ca nu vrea sa auda…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul etapei a XXII-a a Ligii I, prima de dupa pauza de iarna.Conform programului, la 1 februarie se vor disputa meciurile Concordia Chiajna – FC Botosani si Gaz Metan – Astra. FC Viitorul va intalni la 3 februarie CSU Craiova.