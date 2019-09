DJ Wanda si sotul ei, rasfatati de cel mai bun prieten al lui David Beckham

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Marea Britanie a anuntat, joi, ca va aloca 3,3 milioane de euro pentru programe de asistenta in asa fel incat celor peste un milion de britanici care traiesc in tari ale Uniunii Europene sa le fie protejate drepturile dupa Brexit, informeaza vineri EFE. ''Regatul Unit va parasi UE la 31…

- Primul ministru britanic, Boris Johnson, i-a transmis președintelui în functie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca nu exista nicio perspectiva a unui Brexit cu acord, cu excepția cazului în care mecanismul "backstop" va fi eliminat, a anuntat marti cabinetul acestuia,…

- Paula Chirila are toate șansele sa se recasatoreasca, daca ținem cont de superstiții. Frumoasa actrița a prins buchetul de mireasa la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda. La evenimentul desfașurat la Londra, Paula a fost domnișoara de onoare și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de…

- Organismul de reglementare in domeniul audiovizualului din Marea Britanie, Ofcom, a amendat postul rusesc de RT (fostul Russia Today) cu suma de 200.000 de lire sterline, se arata pe site-ul Ofcom. Ancheta realizata de Ofcom a aratat ca canalul rusesc nu a reușit sa-și mențina imparțialitatea in șapte…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie vor sa se implice activ, astfel incat la prezidentialele din luna noiembrie sa nu se mai repete situatia de la europarlamentare, cand au fost cozi imense, iar multi dintre ei nu au votat. Aceasta a fost una dintre ideile transmise la intalnirea cu asociatiile cetatenior…

- Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheiev. Potrivit Bellingcat, acesta se gasea in Marea Britanie in momentul…

- Guvernul Marii Britanii critica Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru decizia de a-i reoferi Rusiei dreptul de vot. Executivul de la Londra este deranjat de faptul ca APCE a luat aceasta hotarare in ciuda contestarilor parlamentarilor din Ucraina si Georgia.