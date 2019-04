DJ Wanda isi antreneaza logodnicul la sala. Iata ce exercitii dificile fac impreuna! Stilul sau de viata energic l-a molipsit si pe partenerul ei, Karl. Acesta, pasionat, la randul sau de curse de motociclism, isi intretine conditia fizica mergand acum mai des la sala alaturi de vedeta. “Nu pot trai fara sport. Este ceea ce ma motiveaza sa devin mai buna in fiecare zi. in prezent merg la sala alaturi de Karl de cinci ori pe saptamana si, de cele mai multe ori, eu ii fac programul antrenamentelor”, spune Wanda. Pentru a se mentine in cea mai buna forma fizica, DJ Wanda combina antrenamentele de…