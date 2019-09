DJ-ul Tiesto s-a căsătorit cu modelul Annika Backes Tiesto, unul dintre cei mai cunoscuti DJ din lume, s-a casatorit cu iubita lui, modelul Annika Backes, pe 21 septembrie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Amangiri, o statiune de lux construita in desertul din statul american Utah, informeaza site-ul revistei People. Artistul olandez, al carui nume real este Tijs Michiel Verwest, in varsta de 50 de ani, a publicat si o serie de fotografii realizate in acea zi speciala, ce il prezinta in timp ce isi saruta sotia, in varsta de 24 de ani, in mijlocul unui camp si sub o poarta decorata cu trandafiri albi si roz. View this post on Instagram… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jenna Dewan, fosta soție a lui Channing Tatum este insarcinata. Actrița va deveni mama pentru a doua oara, iar norocosul barbat este noul iubit al acesteia, actorul Steve Kazee. Dewan, in varsta de 38 de ani, pare sa iși fi gasit din nou fericirea in brațele lui Kazee. La un an de cand a divorțat de…

- DJ Tiesto s-a casatorit cu iubita sa, modelul Annika Backes, dupa patru ani de relație. Muzicianul in varsta de 50 de ani – pe numele sau adevarat Tijs Michiel Verwest – s-a casatorit cu Annika, de doar 23 de ani, sambata, intr-o ceremonie fastuoasa, incarcata de soare și … nisip. View this post on...…

- DJ Tiesto s-a insurat cu modelul Annika Backes, cu aproximativ 30 de ani mai tanara decat el, intr-o ceremonie ce a avut loc intr-un hotel de lux din statul american Utah. Olandezul a facut un gest inedit pentru mireasa lui, surprinzandu-și cei 80 de invitați.

- DJ-ul olandez Tiesto s-a casatorit cu modelul Annika Backes, sambata, dupa patru ani de relație, iar ceremonia a avut loc in fața a 80 de invitați, in hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah, potrivit contactmusuc.net, scrie Mediafax.DJ-ul olandez, al carui nume real este Tijs Michiel…

- DJ-ul olandez Tiesto s-a casatorit cu modelul Annika Backes, sambata, dupa patru ani de relatie, iar ceremonia a avut loc in fata a 80 de invitati, in hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah, potrivit mediafax.ro.

- Matt Belamy, in varsta de 41 de ani, liderul trupei britanice Muse, s-a casatorit cu partenera sa, modelul Elle Evans, in varsta de 29 de ani, la un an de cand s-au logodit, in decembrie 2017, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Bellamy are un fiu, Bingham in varsta de 8 ani, din…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit dupa opt luni de casatorie și dupa 10 ani de relație, potrivit presei straine. "Liam și Miley au luat decizia de a merge pe drumuri separate in acest moment", a declarat o sursa apropiata de vedeta pop pentru People. "Evoluand in permanența și schimbandu-se…

- Ultimele saptamani au fost dificile pentru Irina Shayk, dupa ce s-a desparțit de actorul de la Hollywood, Bradley Cooper, dar pe plan profesional ii merge foarte bine. Rusoaica de 33 de ani a fost numita cel mai bun model pentru costume de baie din lume in 2019, devansandu-le pe Emily Ratajkowski și…