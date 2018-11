Stiri pe aceeasi tema

- ZUKA lanseaza „Sambete”, o piesa despre trairile pe care doi indragostiți le pot avea atunci cand iubirea lor se stinge, iar resentimentele și conflictele apar. O coproducție Cat Music și Code Production, piesa este compusa de artista, impreuna cu Bogdan Tascau. „Piesa «Sambete» am compus-o din toata…

- „Cum e ea” este prima piesa lansata de Gabi Bagu, tanarul artist care compune in studioul lui Matteo – Mattman Music. Dupa o perioada de timp in care a compus și a inregistrat versiuni proprii ale unor hituri celebre, Gabi Bagu lanseaza o prima piesa in limba romana, compusa de Matteo, Phelipe și George…

- Maia Malancuș, caștigatoarea primului sezon Vocea Romaniei Junior, lanseaza a doua sa piesa, „Noi nu plecam de aici”, dupa colaborarea cu ADDA pentru single-ul „Vreau sa zbor”. Maia Malancuș a revenit in studioul mentorului ei, Marius Moga, pentru cea de-a doua piesa, intitulata „Noi nu plecam de aici”.…

- LIT lanseaza „Me gustas”, o piesa cu ritmuri caliente insoțita de un videoclip hot. Versurile sunt scrise chiar de artist, iar muzica este compusa impreuna cu Șerban Cazan, Iulian Nagy și Cisa in studiourile HaHaHa Production. „«Me gustas» este o piesa la care am lucrat cu foarte mare placere. Este…

- JUNO și SHIFT au lansat clipul piesei „Dumbada”, un material filmat intr-un club din Barcelona și pe strazile din București. Piesa este destinata distracției „cu un pic de taboo”, dupa cum spune JUNO. „ « Dumbada » e un banger de club. Sincer, ideea asta de « Dumbada » era deja in instrumental, dinainte…

- Visele care nu dorm! Piesa manifest, cu tone de emotii si culori, vine de la trupa Proconsul. Este al doilea featuring cu UDDI, dupa ce la inceputul acestui an au lansat o piesa in colaborare cu Francisca – „Arunci cu umbra”. Inveti, iubesti, pierzi, visezi, castigi! Universul nu este facut sa stea…

- OMAR, caștigatorul Next Star 2013, lanseaza single-ul și clipul „Por tu amor”. Piesa, cu versuri in limba araba și spaniola, este compusa de Sergiu Ene, Lucian Darie, Enri Demi, Sebastian Badiu, Ahmad Arnaout și Carlitos. In regia Isabellei Szanto, clipul reda in imagini fresh un mix de elemente orientale…

- Artista de origine basarabeana Adryana ne surprinde cu o noua piesa intitulata „Tic Tac”. Adryana este prima interpreta din Republica Moldova care realizeaza o colaborare muzicala cu Pacha Man. Piesa este produsa de Danut Tulea si Liviu Mutu. Aceasta este prima colaborare pe care Adryana o are cu Pacha…