Stiri pe aceeasi tema

- DJ Project și AMI lanseaza piesa „4 camere”, o poveste despre iubiri pierdute și lipsa puterii de a te desprinde de vise, in ciuda dezamagirilor. Stilul muzical DJ Project, in combinație cu vocea senzuala a lui AMI, cu timbrul sau profund și cald, transforma acest single intr-o melodie sensibila și,…

- Cei de la Mandinga te provoaca sa asculti cel mai nou single al lor! Una dintre cele mai exotice trupe din tara lanseaza „Provocador”, o piesa senzuala, cu ritmuri latino si un videoclip incitant, filmat pe strazile Cubei. „«Provocador» este a doua piesa la care am filmat videoclipul in Cuba si ne bucuram…

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Samung lanseaza in aceasta seara, intr-o conferința aniversara, noul telefon al brandului, Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung Galaxy S10 Plus e un model special. E al zecelea din seria Galaxy S, iar zvonurile ce au ieșit pana acum in piața spun ca telefonul va fi unul care va incerca sa revoluționeze…

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup de Facebook pentru toți romanii, indiferent de țara in care se afla, un spațiu in care aceștia pot continua in scris,…

- Dupa ce a caștigat marele premiu X Factor la finalul anului 2018, Bella Santiago lanseaza „Army of Love”, single care a intrat in competiția Eurovision 2019. Bella a primit unul dintre cele doua wildcard-uri și se alatura celor 23 de participanți ale caror piese au fost selectate in semifinalele Eurovision…

- Ca tot avem o tradiție in Romania cu „Singur acasa” de Craciun, cineva s-a gandit sa faca și o piesa „Singur acasa”, sa nu ramana in afara a ceea ce e trending. Lino Golden lanseaza, chiar in Ajunul Craciunului, piesa „Singur acasa”, in colaborare cu Vlad Munteanu și Cristi Munteanu. Piesa este creata…

- Azi apare mult așteptatul rezumat viral facut de YouTube anului 2018. YouTube Rewind 2018 va fi lansat chiar de Moș Nicolae, iar teaserul incarcat pe canalul oficial YouTube are deja aproape 400.000 de vizualizari, ceea ce inseamna ca mulți stau cu sufletul la gura in așteptarea acestui clip. Clipul…