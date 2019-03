Stiri pe aceeasi tema

- A trecut prin momente dramatice la inceputul lunii martie, cand a fost implicat intr-un accident de motocicleta cumplit, in Ibitza, insa acum DJ Pagal și-a revenit din coma și a facut public un mesaj sfașietor.

- Inca internat la un spital din Spania, DJ-ul roman a ținut sa arate ca e pe drumul vindecarii. "Este o zi minunata și am o viața noua, pe care o voi aprecia la maxim. Dumnezeu exista! Vreau sa le mulțumesc tuturor prietenilor și oamenilor care s-au gandit la mine in acesta perioada. Va promit ca,…

- Un tanar de 26 de ani a decedat dupa ce a ajuns cu motocicleta, care o conducea, intr-o gramada cu pietris. Accidentul a avut loc, ieri, pe strada centrala din satul Caplani, raionul Stefan Voda. Potrivit politiei, tanarul originar din acelasi sat, nu purta casca de protectie.

- Andrei Motoc, cunoscut in Romania drept Dj Pagal, a suferit un grav accident de motocicleta in Ibiza. Romanul in varsta de 40 de ani a suferit o puternica lovitura la cap, ruptura de trahee si de ficat, pl...

- Clipe grele pentru Andrei Motoc, cunoscut drept DJ Pagal. Acesta se afla in coma indusa in Ibiza, dupa ce a cazut de pe motocicleta in cap. Andrei Motoc, in varsta de 40 de ani, se plimba cu motocicleta, iar intr-o curba a cazut si a suferit o lovita puternica la cap, ruptura de trahee si de ficat,…

- In urma cu 2 ani, Gabi Ripan, tanara moarta in cumplitul accident produs in Cluj implinea varsta de 18 ani. Pentru ca facea parte dintr-o familie instarita, aceasta a primit drept cadou, in ziua majoratului, bolidul de lux in care și-a gasit sfarșitul, in acest weekend.