DJ Pagal, primele imagini după cinci operaţii şi o săptămână de comă în urma accidentului de motocicletă Inca internat la un spital din Spania, DJ-ul roman a ținut sa arate ca e pe drumul vindecarii. "Este o zi minunata și am o viața noua, pe care o voi aprecia la maxim. Dumnezeu exista! Vreau sa le mulțumesc tuturor prietenilor și oamenilor care s-au gandit la mine in acesta perioada. Va promit ca, pe viitor, o sa dau ce-i mai bun din mine. Realitatea este ca am supraviețuit și pentru ca v-ați gandit, v-ați rugat pentru mine", spune Pagal, romanul ales sa mixeze la cele mai importante evenimente și cluburi din capital muzicii electronice, Ibiza. DJ Pagal, in COMA dupa un grav accident in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net DJ, in COMA dupa un grav accident in…

Stiri pe aceeasi tema

- Dj Pagal și-a revenit din accidentul de motocicleta produs in Ibiza in urma cu o luna! Andrei Motoc (40 ani) a fost in coma o saptamana și a suferit cinci operații chirurgicale. Nejenat de urmele vizibile ale accidentului in care a fost la un pas sa-și piarda viața, Pagal a simțit nevoia sa-și laude…

- Clipe grele pentru Andrei Motoc, cunoscut drept DJ Pagal. Acesta se afla in coma indusa in Ibiza, dupa ce a cazut de pe motocicleta in cap. Andrei Motoc, in varsta de 40 de ani, se plimba cu motocicleta, iar intr-o curba a cazut si a suferit o lovita puternica la cap, ruptura de trahee si de ficat,…

- Clipe grele pentru Andrei Motoc, cunoscut drept DJ Pagal. Acesta se afla in coma indusa in Ibiza, dupa ce a cazut de pe motocicleta in cap. Andrei Motoc, in varsta de 40 de ani, se plimba cu motocicleta, iar intr-o curba a cazut si a suferit o lovita puternica la cap, ruptura de trahee si de ficat,…

- Avem primele imagini de la locul accidentului aviatic din Tuzla, județul Constanța. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit. Din primele informații, se pare ca pilotul avionului se afla in stare grava, iar co-pilotul a murit.

- Adrian Stoian, 27 de ani, a ajuns marți noapte in Marbella, unde a facut joncțiunea cu lotul celor de la FCSB. Aproape de miezul nopții in Spania, 1 noaptea in Romania, cea mai noua achiziție a "roș-albaștrilor" a intrat oficial pe mana lui Mihai Teja. ...

- Florin Busuioc a suferit un infarct in noiembrie 2018 și a lipsit de pe micile ecrane. Pana joi seara, cand indragitul prezentator a aparut la rubrica "Vremea", de la PRO TV. Pe 7 noiembrie 2018, lui Florin Busuioc i s-a facut rau dupa un spectacol susținut la Craiova și a intrat de trei ori in stop…

- Elena Udrea a fost eliberata azi noapte din inchisoarea din Costa Rica, unde se afla din 3 octombrie. A fost arestata in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei. Iata prima reacție: "Cel mai greu de suportat a fost ca nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul ca eram cu Alina Bica a facut…