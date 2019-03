Stiri pe aceeasi tema

- Clipe grele pentru Andrei Motoc, cunoscut drept DJ Pagal. Acesta se afla in coma indusa in Ibiza, dupa ce a cazut de pe motocicleta in cap. Andrei Motoc, in varsta de 40 de ani, se plimba cu motocicleta, iar intr-o curba a cazut si a suferit o lovita puternica la cap, ruptura de trahee si de ficat,…

- Vești triste in show-biz-ul romanesc! Pagal, cunoscut DJ roman și fost iubit al Cosminei Pasarin, se afla in stare grava in urma unui accident cu motorul in Ibiza. Excentric si rebel cum il cunoastem, Pagal este fara doar si poate unul din simbolurile clubbing-ului romanesc, un artist complet, un personaj…

- Un teribil accident rutier a avut loc in orașelul austriac Strass im Zillertal, aflat aproape de granița cu Germania. Un autoturism BMW, condus de un roman in varsta de 44 de ani, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din Zillertal, a anunțat…

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caras-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, soferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, scrie mediafax.ro.

- Katie-Anne Salter și Jacob Lanigan din Perth, Australia, au ajuns in SUA pentru a-și petrece vacanța mult visata. Ei au inchiriat o mașina și și-au propus sa conduca din San Francisco spre Yosemite. Pe drum insa, o mașina scapata de sub control i-a lovit frontal. In urma impactului, șoferul celuilalt…

- Adrian Bot e banatean si prin stiinta sa le demonstreaza americanilor ca un roman poate schimba in bine lumea medicala a urmatorilor 100 de ani. Tratamentul inventat de echipa pe care o conduce, in cadrul unui gigant farma, da rezultate uluitoare in leucemie, unde unul din doi pacienti sunt vindecati…