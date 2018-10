DJ Layla lanseaza alaturi de Sianna piesa si clipul „Love Is Calling”

Stiri pe aceeasi tema

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Monoir, producatorul hit-ului internațional „Lost in Istanbul”, lanseaza alaturi de cantareața de origine bulgara DARA, piesa cu videoclip „My Time”. In videoclip frumoasa artista canta și danseaza in peisaje naturale de-a dreptul impresionante. Videoclipul realizat in Bulgaria este regizat și filmat…

- Dupa ce piesa a fost ascultata in premiera la radioul dance numarul 1 din Spania, unde a intrat deja in Top 50, Paul Damixie lanseaza acum și videoclipul piesei “Rum & Coke”. “Rum & Coke” este a doua piesa a lui Paul Damixie produsa in studiourile HaHaHa Production și lansata alaturi de Cat Music care...…

- Dupa 3 single-uri de succes, Anna revine cu un nou single si un nou nume. Astfel, redenumita Yanna, frumoasa solista lanseaza single-ul „Thinking about us”. „Piesa ,,THINKING ABOUT US'', reprezinta un nou inceput pentru mine, aceasta avand un sound nou si diferit. Iar cu aceasta piesa am realizat si…