DJ Dark, Mentol si Delia Rus colaboreaza pentru piesa “Poezii”

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta zi de joi va ramane in calendare ca joia neagra pentru economia și democrația romaneasca, susține PSD Brașov. „Aceasta moțiune a fost doar o etapa in lupta noastra cu partidele austeritații”, adauga reprezentanții PSD Brașov, anunța MEDIAFAX.Citește și: CNSAS provoaca un 'cutremur'…

- Doua dintre cele mai mari nume ale genului drum and bass, Sub Focus și Wilkinson, și-au unit forțele pentru o colaborare inedita, care va incinge atmosfera și anima scena celor mai mari festivaluri ale lumii. Single-ul „Illuminate” succeda prestația celor doi in cadrul Radio 1 Big Weekend și show-urile…

- spacekids, cel mai nou proiect din industria muzicala, lanseaza prima piesa in colaborare cu Delia Rus. Cu o experienta de peste 10 ani in industria muzicala, timp in care au colaborat cu artisti locali si internationali, spacekids debuteaza astazi cu “Printre degete”. spacekids este un colectiv creativ…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidata la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste, a facut precizari, dupa ce a afirmat luni seara ca „suntem impreuna cu Rusia parte a NATO”. In timpul unei emisiuni de la Digi 24, candidata la prezidențiale a fost intrebata de moderator despre partenerii…

- Cantareata italiana Eliza G a fost recompensata, sambata seara, cu marele trofeu al concursului de interpretare international din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2019, organizat la Brasov. Eliza G, pe numele real Elisa Gaiotto, este o cantareata si compozitoare italiana cunoscuta pe scena internationala…

- Inca o zi si aflam castigatorii premiilor in valoare de 55 de mii de euro. Cea de-a doua seara a Festivalului International Cerbul de Aur aduce pe scena alti concurenti straini provocati sa cante in limba romana, dar si show-uri in premiera. Este seara in care Emeli Sande, una dintre cele mai bune voci…

- Piesa „Otra Vez” este o coproducție Voices Media & MOB Records și este primul single extras de pe albumul „PHOENIX“ ce urmeaza a fi lansat in toamna acestui an, un material exclusiv in limba spaniola. Albumul conține 10 piese și din data de 3.09.2019 va fi disponibil in toate magazinele online. Noul…

- La Centrul Cultural Reduta din Brasov, a avut loc luni, tragerea la sorti pentru stabilirea zilei ȋn care interpretii participanti la concurs vor canta melodia romaneasca. Prima seara de concurs este cea de joi, 22 august, cand șase artisti vor interpreta piese in limba romana, iar 6 vor canta melodiile…