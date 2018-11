Stiri pe aceeasi tema

- „Centenarul Unirii 1918-2018. Maramuresul inainte si dupa Marea Unire a Romanilor” este unul dintre proiectele organizate de Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures in cooperare cu Consiliul Judetean Maramures, finanțat de Ministerul Culturii si Identitatii Culturale. Acesta presupune realizarea…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures in colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Culturale si Consiliul Judetean Maramures organizeaza, in data de 2 noiembrie 2018, sesiunea stiintifica de comunicari „Centenarul Unirii 1918-2018. Maramuresul inainte si dupa Marea Unire a Romanilor”.…

- Un nou eveniment cultural are loc miercuri, 24 octombrie, incepand cu ora 17.00, eveniment inclus in cadrul Zilelor Electro Sistem. In Sala de conferințe a Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” are loc lansarea albumului „Traditii si identitati: File monografice din zona Baia Mare, Tara Chioarului si Tara…

- Cea de-a cincea ediție a festivalului „100 de baloane pentru Romania – Maramureș Balloon Fiesta”, acțiune inclusa in portofoliul de proiecte al Consiliul Județean Maramureș, in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri, organizata in parteneriat cu Asociația pentru Siguranța, Echilibru, Nonconformism…

- Maramureșul istoric, cu casele sale din lemn, acoperite cu dranița, cu oameni harnici primeniti in straie de sarbatoare la sfarsit de saptamana si bucate savuroase gatite in casa, a devenit in ultimii ani, una dintre cele mai vizitate zone ale tarii. Si pe bun motiv, pentru ca este una din putinele…

- Andreea Raicu a facut pe blogul personal o declaratie de suflet pentru judetul nostru: “Maramures, te iubesc!”. Aflata in partea de nord a Romaniei, la Baia Sprie pentru botezul fetitei Laurei Cosoi, Andreea Raicu a vizitat mai multe dintre atractiile care au facut Maramuresul atat de cunoscut in lume.…

- O noua punte peste generații s-a creat și anul acesta la Muzeul de Etnografie și Arta Populara din Baia Mare. Asociația Artiștilor Plastici “Alexandru Șainelic” Baia Mare, in colaborare cu Consiliul Județean Maramureș și Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara a organizat tabara de pictura “Punte…

- Circulatia rutiera pe sensul Ramnicu Sarat – Buzau, pe podul situat pe DN2, la Maracineni, se redeschide joi, in jurul orei 7:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Lucrarile de reparatii ale podului au inceput in data de…