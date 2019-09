Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Transformarea Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești in structura exterioara a Spitalului Județean de Urgența nu va insemna ca aceasta unitate medicala va fi lasata de izbeliște, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Prahova. Bogdan Toader, șeful administrației județene,…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, s-a deplasat zilele acestea in județ pentru a vedea cum decurg lucrarile de de turnare covoare asfaltice. Astfel, programul de turnare covoare asfaltice pe 97 km de drumuri județene este realizat in proportie de 80%, respectandu-se, conform verificarilor…

- V. Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești a trecut, in ultimii doi ani, printr-o serie de transformari care ar trebui sa lase in urma eticheta de “spital al morții”. Consiliul Județean Prahova a investit zeci de milioane de lei in toata aceasta perioada pentru modernizarea spațiilor, lucrarile…

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a anunțat noi investiții majore in infrastructura din județul pe care il conduce. Este vorba despre drumul judetean ce leaga comuna Floresti- Stoenesti- Palanca- de orasul Bolintin Vale.”Asa cum am promis, intr-o recenta sedinta a Consiliului…

- Consiliul Județean Prahova a finalizat licitația pentru lucrarile de turnare de covoare asfaltice pe drumurile județene. In acest an, lucrarile vor viza 98 km de drumuri județene.Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat ca, saptamana viitoare vor fi predate amplasamentele…

- 97 km de drumuri județene intra in reabilitare saptamana viitoare. Consiliul Judetean Prahova continua programul de turnare covoare asfaltice pe drumuri județene, și in acest an, cu 97 de km. In selectarea drumurilor incluse in acest program s-a tinut cont de starea de viabilitate a acestora, de importanța…

- #FapteNuVorbe ! ”Asa cum am promis, intr-o recenta sedinta a Consiliului Judetean Giurgiu, #asfaltam si DJ 401 A! Este vorba despre drumul judetean ce leaga comuna Floresti- Stoenesti- Palanca- de orasul Bolintin Vale. Sunt investitii mult asteptate de giurgiuvenii din aceste unitati administrativ-teritoriale…

- V. Stoica Propunerea de inființare a unui club sportiv in subordinea autoritații județene, facuta de catre președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, și de catre un grup de consilieri județeni a fost acceptata de catre aleșii județeni, care și-au dat acordul de principiu pentru inființarea…