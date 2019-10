Dizolvare Parlament. Av. Bolcaș îl contrazice pe Zegrean: În Constituție, este clar "La ora actuala, Curtea Constituționala trebuie sa dea repetate lecții de drept celor care nu se pricep. Un lucru este cert, daca nu exista cvorum, nu se voteaza nimic! Deci nici nu a cazut, nici nu a fost investit. Pana la data alegerii noului președinte, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Deci, nu pot fi alegeri anticipate. Problema alegerilor anticipate se pune ulterior investirii președintelui. Și atunci, daca vor cadea la vot doua propuneri ale președintelui, nu doua persoane așa cum spune domnul Zegrean, atunci se poate pune problema dizolvarii, pentru ca in Constituție este clar, se pun… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

