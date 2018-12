Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Brașov impreuna cu Sergiana Prodimpex organizeaza marți, 27 noiembrie 2018, de la ora 11.00, evenimentul „Cadouri pentru 100 de bunici”. In cadrul manifestarii, 100 de persoane varstnice din municipiul Brașov vor primi cate un pachet cu produse alimentare.…

- Incepand de astazi, Directia de Servicii Sociale (DSS) Brașov, incepe distribuirea tichetelor „Pentru Suflet” . Pana pe 31 decembrie pensionarii brasoveni, care au venitul de cel mult 1.000 de lei lunar, sunt așteptați sa ridice de la sediul DSS Brasov cele 5 tichete sociale cu valoare de 10 lei fiecare.…

- Opt construcții modulare cumparate de Primaria Timișoara zac de cateva luni bune intr-un depozit al STPT. Cel cu numarul noua inca nu a venit și va fi, de fapt, un cabinet medical. Fiecare container are grup sanitar cu cabina de duș, corpuri de iluminat, boiler, chiuveta, geamuri termopan, dar și…

- Opt construcții modulare cumparate de Primaria Timișoara zac de cateva luni bune intr-un depozit al STPT. Cel cu numarul noua inca nu a venit și va fi, de fapt, un cabinet medical. Fiecare container are grup sanitar cu cabina de duș, corpuri de iluminat, boiler, chiuveta, geamuri termopan, dar și…

- Guvernul ia in calcul inființarea unei structuri in cadrul ANAF pe tematica firmelor cu pierderi continue (peste 3 ani la rand), potrivit unui document guvernamental. Masura s-ar putea aplica de la 1 ianuarie 2019. Cei care vor fi angajați in noua structura ANAF vor verifica companiile care au cifra…

- Sportivi de la sectiile de scrima, handbal si fotbal au fost alaturi de persoanele cu dizabilitati la evenimentul „O viata fara bariere” Sportivi de la sectiile de scrima, handbal si fotbal, impreuna cu antrenorii lor, au fost prezenti la evenimentul „O viața fara bariere”, organizat de Direcția de…

- Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure, cetateni romani sau straini cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Municipiul Brașov, in funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și in funcție de sistemul de incalzire a locuinței utilizat: gaze…