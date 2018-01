Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- Reese Witherspoon si Nicole Kidman stabilesc un nou record in televiziune. Actritele vor fi platite cu cate 7 milione de dolari pentru a juca in sezonul 2 din serialul Big Little Lies (Marile Minciuni Nevinovate).

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 pentru calatoriile gratuite ale studentilor a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei (39 de milioane de euro), reiese dintr-un document al CFR Calatori.

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Casa de licitatii Mecum a afisat detalii despre un lot pe care il va vinde in perioada 5-14 ianuarie curent, o mașina unica, un exemplar Ferrari F12tdf vopsit in culoarea exclusiva Giallo Triplo Strato.

- Nunta Printului Harry va aduce incasari de 680 de milioane de dolari in Marea Britanie In data de 19 mai va avea loc cea mai mediatizata nunta din ultimii sapte ani. P rintul Harry se va casatori cu Meghan Markle , iar evenimentul va atrage atentia intregii lumi, dar si incasari spectaculoase. Se preconizeaza…

- Oksana Zaharov, o femeie din Edgewater, New Jersey, SUA, a declarat pentru reprezentanții loteriei ca vanzatorul de la magazinul de unde a cumparat biletul caștigator i-a oferit un tichet de razuit care costa zece dolari, in loc de unul de un dolar. Femeii i-a parut prea rau ca sa returneze biletul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Prima zi de Craciun au petrecut-o in familie, alaturi de micuta pe care au adoptat-o in urma cu mai bine de o luna. Dar azi, Dana Nalbaru si sotul ei si-au luat minunile si le-au dus la bunici. Aceasta zi sfanta va ramane in memoria fetitei adoptive a cuplului, pentru ca e cea in care ii cunoaste pe…

- Boardul Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, eliberarea unei noi transe in valoare de 22 de milioane de dolari din acordul de imprumut pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari acordat Republicii Moldova in luna noiembrie 2016, informeaza un comunicat de presa al institutiei…

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” a generat incasari de 450 de milioane de dolari din vanzarea de bilete la nivel mondial in weekendul de debut, a anuntat, duminica, compania Walt Disney, informeaza Reuters, citat de news.roFilmul marcheaza un nou succes pentru Disney,…

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Nu este nici un fel de secret faptul ca YouTube este mult mai urmarit de catre copii decat televizorul. Asta a ajutat foarte multi creatori de continut sa-si puna la punct o baza de fani, iar banii au inceput sa curga fara oprire.

- Ryan este „gazda” de 6 ani a „Ryan ToysReview”, un canal popular de review-uri al jucariilor pe YouTube. „Afacerea” de familie a generat in anul 2017 aproximativ 11 milioane de dolari...

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider.

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- O proprietate din Caraibe, cu o plaja privata și cu o livada de nuci de cocos, a fost vanduta dupa ce a fost listata pentru 67 de milioane de dolari, potrivit Businessinsider.com, potrivit capital.ro.

- Hackerii au reusit sa fure 60 de milioane de dolari in Bitcoin dupa ce au trecut de masurile de securitate ale uneia dintre cele mai cunoscute companii care ofera tehnologii pentru minarea monedelor virtuale.

- BERD și BCR au aprobat un credit de tip club loan in valoare de 38,7 milioane de dolari companiei Green Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Investiția totala se ridica…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, scrie MEDIAFAX, citand Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali'…

- Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca a primit angajamente de donații cifrate la 857 milioane de dolari (726 milioane de euro) ca ajutor in 2018 pentru cei 67 milioane de refugiați și apatrizi la nivel mondial, transmite AFP. Aceasta suma constituie cel mai ridicat nivel de angajament…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- Noi informații cu privire la fiica secreta a lui Vladimir Putin ies la iveala. Este a doua oraa in acest an cand Katerina Tikhonova, o celebra sportiva din Rusia este confirmata ca fiind fata președintelui rus.

- Robert Mugabe, care a demisionat din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a negociat o întelegere înainte de a renunta la putere, urmând sa primeasca zece milioane de dolari si un salariu lunar, a declarat un oficial al partidului Zanu-PF, relateaza site-ul cotidianului The…

- Robert Mugabe a primit imunitate in fata oricarei punere sub acuzare si garantii ca nu va fi luata nicio masura impotriva numeroaselor interese de afaceri ale familiei si va primi "o plata cash de 5 milioane de dolari" imediat, urmand ca alti bani sa fie acordati in urmatoarele luni, mai spune oficialul…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opoziție, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcești (380.000 de dolari), a anunțat vineri agenția de presa Anadolu, citata de Reuters. În…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Michael Schumacher face afaceri. O mașina de Formula 1 condusa de el, vanduta la o licitație Sotheby’s cu 7,5 milioane de dolari, informeaza AFP, citata de Agerpres.ro. Licitațiile de toamna organizate la New York s-au incheiat joi cu o alta surpriza: un Ferrari condus de Michael Schumacher vandut pentru…

- Tabloul „Salvator Mundi” a fost vandut pentru 450 de milioane de dolari. Opera, semnata de Leonardo da Vinci, a fost adjudecata miercuri seara in cadrul unei licitatii organizata de casa Christie’s la New York. Tabloul „Salvator Mundi” a fost vandut cu suma de 450,3 milioane de dolari depașind astfel…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la New York, pulverizând precedentul record de pret pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, informeaza AFP. …

- Suma record pentru Les Amoureux, tabloul lui Marc Chagall. Tabloul „Les Amoureux”, de Marc Chagall, care s-a aflat in colecția aceleiași familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat, marți, 14 noiembrie, la New York, SUA, contra unei sume record. Lucrarea a depașit cu mult estimarile inițiale, intre…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat un profit net consolidat in valoare de 56,1 milioane de dolari in primele 9 luni ale anului 2017, aproape triplu comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016 (20,8 milioane de dolari), se arata intr-un comunicat al companiei.

- Bill Gates, in varsta de 62 de ani, a donat 50 de milioane de dolari unei organizatii care lucreaza la gasirea unui tratament pentru Alzheimer, scrie Digi24.ro.47 de milioane de oameni din intreaga lume sufera de aceasta boala, dintre care 5 milioane sunt americani.

- Phil McGraw, cunoscut drept Dr. Phil, este cel mai bine platit prezentator de televiziune din lume in acest an, dupa ce a castigat 79 de milioane de dolari in perioada 1 iunie 2016 – 1 iunie 2017, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes, informeaza nme.com.Phil McGraw, in…

- Lucrarile de extindere a pasajului Jiul din Timisoara, prin care trec 6.000 de masini pe ora, au fost finalizate, costand cu aproximativ doua milioane de euro mai putin decat era estimat. Potrivit primarului Nicolae Robu, daca se scad lunile de iarna in care lucrarile au fost sistate, se poate considera…

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a facut o donatie de 50 de milioane de dolari pentru a sprijini si a accelera eliminarea treptata a dependentei de carbune cu care se...

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Sistemul medical britanic a fost fraudat cu un miliard de lire sterline in ultimul an, iar autoritațile spun ca vinovați sunt pacienții care cer in mod ilegal scutiri de taxe, scrie BBC News. Sue Frith, noul șef al organismului de combatere a fraudei in Marea Britanie, spune ca frauda din Sistemul Național…

- Paul Manafort (68 ani), fostul director de campanie al actualului președinte, Donald Trump, și asociatul acestuia, Richard Gates (61ani), au fost plasați în arest la domiciliu. Manafort și Gates sunt inculpați pentru 12 capete de acuzare, cele mai grave fiind conspirație împotriva…

- Deși au trecut mai bine de opt ani de la moartea lui Michael Jackson, regele muzicii pop inca aduce venituri pe numele sau. Saptamana asta revista Forbes a anunțat ca Michael Jackson e din nou pe locul intai in topul incasarilor celebritaților care nu mai sunt printre noi. Michael Jackson a generat…