Divorteaza Anca Serea si Adrian Sina? Anca Serea si Adrian Sina sunt impreuna de multi ani, timp in care au adus pe lume trei copii. Sunt considerati unul din cele mai admirate cupluri din showbiz-ul romanesc si, cu toate acestea, de la o vreme au aparut zvonuri ca ar fi in pragul divortului. O ruptura ar fi intervenit intre cei doi de la un botez la care ar fi trevuit sa participe impreuna. Mai exact, Anca nu si-a mai facut aparitia la eveniment, lasandu-si sotul sa o astepte si sa petreaca apoi singur. S-a vehiculat atunci ca cei doi s-ar fi certat, iar situatia ar fi fost destul de grava. Adi Sina a explicat aseara, in emisiunea… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

