Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța și-a dat pe spate soția cu un cadou cat salariul lui Alibec. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuța a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunești. De curand, cel mai rasfațat sportiv de la noi din țara a cheltuit o avere pentru a-și face soția fericita. Citește și: A…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Dupa ce a facut „pasul cel mare” si si-a dus aleasa inimii in fata ofiterului Starii Civile, Cristian Daminuta, unul dintre cei mai rasfatati sportivi de pe scena fotbalistica de la noi din tara, vrea sa organizeze o nunta ca-n filme. Spynews.ro a aflat suma colosala pe care fostul jucator de la Inter…

- Ca și ”adversarul lui de temut”, Jamie Oliver, bucatarul Gordon Ramsay are o familie numeroasa. Celebrul chef are patru copii, dintre care doi care au ajuns varsta majoratului. Gordon și fiul Jack (18), proband costume, inainte de petrecere A fost petrecere mare in familia lor, tocmai pentru ca gemenii…