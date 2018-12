Veste trista la final de an! Un nou divorț cutremura showbiz-ul romanesc. Mihai Gruia, fostul solist al trupei Akcent, și soția lui, Laura, și-au spus „Adio!”, dupa 10 ani de casnicie. Cei doi au divortat in mare secret in urma cu 6 luni! Mihai Gruia si Laura nu au dorit sa dea detalii despre motivele care au dus la separarea lor, insa au declarat ca vor ramane prieteni de dragul celor doua fetite pe care le au impreuna. Mai mult decat atat, cei doi au decis sa petreaca sarbatorile impreuna pentru ca cele doua fetițe sa nu simta brusc ruptura dintre parinții lor. Mihai și Laura s-au casatorit…