Divorţ online: Autorităţile chineze obligate să dezmintă că se poate divorţa prin platforma Alipay Autoritatile din Jiangxi, provincie din sudul Chinei, s-au vazut obligate sa dezminta ca sotii pot completa procedurile de divort prin miniprogramul Alipay, principala platforma de plata online chineza, potrivit publicatiei China Plus citata miercuri de EFE. Anuntul intervine dupa lansarea unei noi functii aparute la Alipay, care permite obtinerea unui certificat digital de divort pentru cuplurile care deja au divortat in provincia Jiangxi. Un astfel de serviciu a suscitat o ampla polemica pe retelele de socializare, cu detractori care semnalau ca o astfel de functie va provoca un val de divorturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

