- Celebrul actor american Brad Pitt implinește astazi 55 de ani. Considerat de mulți drept cel mai frumos barbat din lume, starul de film este și unul dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood. El are la activ trei nominalizari la Oscar și este laureat al unui premiu Globul de Aur.

- Actrita americana Sondra Locke, nominalizata la Oscar si Globul de Aur, fosta partenera de viata a actorului Clint Eastwood, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat in noaptea de joi spre vineri presa din Statele Unite, citata de AFP. Artista a murit pe 3 noiembrie in California, potrivit…

- Prima reclama din lume conceputa exclusiv prin intermediul inteligentei artificiale a fost filmata de britanicul Kevin Macdonald, regizorul devenit celebru pentru lungmetrajul “Ultimul rege al Scotiei/ The Last King of Scotland” si premiat cu Oscar pentru documentarul “One Day in September” (1999),…

- Cineastul italian Bernardo Bertolucci, cunoscut pentru filme ca „Ultimul imparat/ The Last Emperor” si „Il conformista”, recompensat cu doua premii Oscar, dar si cu un Palme d'Or onorific, a murit luni, la varsta de 77 de ani.

- Daca e vreun film de dragoste pe care si-l amintesc toti, atunci este vorba despre ”Pe aripile vantului (1939)”. A primit zece premii Oscar, un record pe care l-a detinut timp de douazeci de ani, pana la aparitia lui „Ben-Hur”, in 1960.