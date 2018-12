Stiri pe aceeasi tema

- Fiica discreta a lui Vladimir Putin, Katerina, urmeaza sa divorțeze de soțul sau miliardar. Katerina Tikhonova, fiica mica a lui Putin, a devenit faimoasa pentru prestațiile sale „rock’n’roll” din...

- Relatiile tensionate intre cei doi vecini s-au tensionat si mai mult in urma unui incident, la 25 noiembrie, in care Paza de Coasta rusa a deschis focul si a imobilizat trei nave militare ucrainene pe ale caror echipaje le-a luat prizoniere in largul Peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Moscova…

- "Noi regretam decizia administratiei americane de a anula intalnirea planificata a celor doi presedinti la Buenos Aires", a declarat el, citat de agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de France Presse."Acest lucru inseamna ca discutiile privind aspectele internationale si bilaterale…

- Kremlinul "regreta" anularea de catre Donald Trump a intalnirii planificate la summitul G20 intre presedintele american si omologul sau rus Vladimir Putin, a anuntat in noaptea de joi spre vineri purtatorul de...

- Kremlinul a denuntat miercuri "imprevizibilitatea" Statelor Unite care produce, in opinia Moscovei, o "profunda ingrijorare in intreaga lume", cu doua saptamani inaintea unei noi intalniri intre Vladimir Putin si Donald Trump, prevazuta la sfarsitul lui noiembrie in Argentina, potrivit Le Vif, citat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea o scurta intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, la Paris, pe 11 noiembrie, unde vor stabili detaliile viitorului summit bilateral, a anuntat marti Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…