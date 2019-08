Divort in showbiz! What’s Up divorteaza dupa noua ani de relatie! Divort in showbiz! What’s Up divorteaza dupa noua ani de relatie! What’s Up si Simina sunt impreuna de 9 ani. Au avut intotdeauna o relatie cu nabadai, presarata cu despartiri si impacari, dar mai ales cu multa dragoste. Mai ales dupa ce si-au unit destinele, pareau parca unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. What’s Up, problema de sanatate de care nu stia mai nimeni Artistul nu contenea cu declaratiile de dragoste facute public celei care ii devenise sotie si fara de care spunea ca nu ar putea sa traiasca vreodata, fapt pentru care nimeni nu s-ar fi asteptat la un divort. Dupa nunta,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

- Dupa noua ani de relație, What`s UP și soția lui Simina și-au spus adio. Artistul a fost cel care a postat anunțul pe pagina lui de Instagram, marturisind ca iubirea s-a transformat in obișnuința și ca iși dorește pentru soția lui ca aceasta sa-și gaseasca liniștea și fericirea in brațele unui barbat…

