Stiri pe aceeasi tema

- Fiica discreta a lui Vladimir Putin, Katerina, urmeaza sa divorțeze de soțul sau miliardar. Katerina Tikhonova, fiica mica a lui Putin, a devenit faimoasa pentru prestațiile sale „rock’n’roll” din...

- Unul dintre cei doi a fost crescut de la cinci luni pana la 15 ani de catre familia pe care a ucis-o, iar batranii si fiica lor continuau sa il invoiasca din centrul de plasament si sa il ia la ei acasa. Potrivit reprezentantilor IPJ Calarasi, anchetatorii i-au retinut, marti, pe doi dintre…

- Intr-un interviu tulburator acordat ziarului Libertatea, Lorena Balaci a dorit sa lamureasca unele zvonuri aparute dupa moartea tatalui. Iata, punct cu punct, cum a raspuns Lorena: 1. Familia ar fi cerut autopsia și examenul medico-legal. "Nu a cerut familia acest lucru, așa este procedura. (...) Facandu-se…

- Lorena Balaci a acordat un interviu pentru Libertatea in care a dezvaluit ultimele clipe din viata lui Ilie Balaci. In acelasi timp, fiica fostului mare fotbalist a atacat-o pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii. “S-a spus ca familia ar fi cerut autopsia și examenul medico-legal. Nu a cerut familia…

- Ilie Balaci, fostul mare fotbalist, va fi inmormantat marti, 23 octombrie, la Craiova. (Vezi AICI imagini). Sicriul cu trupul neinsuflețit al sportivului a fost depus dimineața la stadionul Ion Oblemenco, iar familia prezenta la arena a tinut sa faca precizari in privinta anchetei dictate de Ministerul…

- Ilie Balaci a murit duminica, in casa mamei sale din Craiova, iar la scurt timp dupa vestea tragica, Ministrul Sanatatii a demarat o ancheta pentru a investiga felul in care cei de la ISU Dolj au acordat primul ajutor si primele manevre de resuscitare.

- Monica Davidescu se simte bine pe scena, nu in bucatarie. Așa se face ca in cuptorul familiei sale nu se coc prea multe mancaruri. Actrița, soțul ei, cantarețul Aurelian Temișan, și fiica lor iau masa mai mult in oraș și aleg mereu preparate vegetariene. Monica nu ascunde faptul ca nu este un as in…

- Actorul Dragoș Bucur este foarte mandru de familia sa și de cei trei copii pe care ii are. Dragoș Bucur formeaza una dintre cele mai frumoase familii alaturi de cantareața Dana Nalbaru . Cuplul are trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul infiat – Roxana . Intr-un interviu acordat click.ro…