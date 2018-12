Divorţ de Sărbători în showbiz. Prima reacţie a Laurei, după ce s-a aflat de despărţire Mihai și Laura s-au casatorit in 2008, apoi fostul solist al trupei Akcent și Laura au devenit, intr-un singur an, parinții a doua fetițe superbe, scrie cancan.ro. In 2014, Laura a adus-o pe lume pe micuța Natalia, iar, dupa cateva luni, tanarul cuplu a adoptat o minune de fetița, in varsta de doi ani, pe nume Ana. Andra și Catalin Maruța au fost nașii de botez ai celor doua fetițe. Pareau unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena, dar ceva s-a intamplat intre ei și a condus spre intenția de divorț. Chiar daca nu au oferit detalii publice despre asta, Laura a publicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista la final de an! Un nou divorț cutremura showbiz-ul romanesc. Mihai Gruia, fostul solist al trupei Akcent, și soția lui, Laura, și-au spus „Adio!”, dupa 10 ani de casnicie. Cei doi au divortat in mare secret in urma cu 6 luni! Mihai Gruia si Laura nu au dorit sa dea detalii despre motivele…

- Sorin Brotnei, fostul component al trupei Akcent, a devenit tata. Soția acestuia, Ramona, a nascut noaptea trecuta o fetița perfect sanatoasa. Sorin Brotnei a devenit tatic pentru prima oara. Artistul este in culmea fericirii și nu a rezistat tentației de a-și prezenta fetița intregii lumi. La cateva…

- Parcarile neregulamentare sunt la ordinea zilei la Cluj, însa unele gesturi sfideaza bunul simț.Astfel, un șofer a fost surprins cum s-a dat jos din auoturism și l-a lasat în sensul giratoriu.Incidentul a fost surprins în sensul giratoriu de la Interservisan,…

- Foștii membri ai trupei Akcent vin cu noi surprize muzicale și cu o colaborare care a surprins pe toata lumea. Baieții vor canta alaturi de Sandra N, fina lui Adi Sina. „Am inceput impreuna noi. Eu cand mi-am inceput cariera muzicala am semnat am batut palma cu Mihai și cu Adrian și acum ne-am intalnit…

- Motivați de sumele oferite și, probabil, de faptul ca așa ajung sa vada America, mulți artiști care la noi refuza sa cante prin localuri fac fix acest lucru peste Ocean, pentru romanii din diaspora. E și cazul lui Adi Sina, care a anunțat ca pleaca in turneu in SUA, fara a menționa ca turneul se va…

- Sorin Brotnei și Mihai Gruia au inceput un nou proiect muzical alaturi de fina lui Adrian Sina, Sandra. Cei trei vor merge impreuna la concerte și sunt increzatori ca vor da lovitura pe piața muzicala.

- Un primar excentric, așa s-a dovedit a fi Emil Boc, edilul din Cluj - Napoca. O filmare cu Emil Boc face furori pe Facebook, acolo unde internauții o distribuie și comenteaza talentul de care da dovada primarul din Cluj - Napoca. Citește și: Schimbare BOMBA in noua Lege a Pensiilor…

- Exista numeroase motive pentru care este bine sa vii sa te inscrii printre primii in vacanta de vara 2019, insa motivul principal este, se stie, ca primii inscrisi iau locurile cele mai bune. Si la preturile cele mai bune. Fie ca doresti ca la anul sa-ti petreci vacanta de vara in insulele grecesti…