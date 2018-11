Stiri pe aceeasi tema

- Puțina lume iși amintește declarația incredibila a Andreei Marin, de acum cațiva ani. In 2010, multa lume a fost martora la declarația incredibila a Andreei Marin, care era pe acea vreme casatorita cu Ștefan Banica Jr., cu care se insurase in 2006. Andreea Marin a fost prezenta intr-o emisiune de farse,…

- O tanara de 21 de ani s-a sinucis in pușcarie! Iar motivul pentru care a recurs la acest gest extrem este de-a dreptul incredibil. Katie Allan era studenta in anul trei la Universitatea din Glasgow. In luna martie a acestui an, tanara a consumat bauturi alcoolice, s-a urcat la volan și a lovit un adolescent…

- Un cerșetor roman a fost lovit cu scaunul in cap de un francez. Totul s-a intamplat la o terasa, iar motivul pentru care barbatul a recurs la acest gest este unul incredibil! Un cersetor roman canta langa o terasa din Franța. Tanarul se acompania la o armonica, iar dintr-un difuzor se auzea o melodie…

- Fostul astronaut american Buzz Aldrin, care alaturi de Neil Armstrong a format primul echipaj uman care a pașit pe Luna, se razboiește in instanța cu propriii copii. Aldrin este cel care a intentat procesul.

- Pacea dintre vrajitori si non-vrajitori este amenintata in trailerul final al filmului "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", al doilea film din seria cinematografica "Fantastic Beasts", informeaza PA. Aceasta continuare a filmului "Fantastic Beasts And Where To Find Them", asteptata cu nerabdare…