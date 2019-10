Diviziunile UE cu privire la Rusia cresc, în timp ce Franța, Germania caută pacea în Ucraina Încercarile Franței și Germaniei de a pune capat conflictului din estul Ucrainei risca sa intensifice și mai mult tensiunile care cresc deja în Uniunea Europeana cu privire la modul în care ar trebui sa fie gestionata Rusia și care ar putea sa complice eforturile de pace, relateaza Reuters.

Progresul în cazul discuțiilor dintre trimișii Rusiei și Ucrainei au crescut speranțele asupra convocarii unui prim summit internațional, în trei ani de zile, pentru a pune capat razboiului dintre separatiștii pro-ruși și forțele guvernului ucrainean.

Dar unele state UE,…

Sursa articol: hotnews.ro

