Stiri pe aceeasi tema

- Zalauanii stabiliti in Chicago, Statele Unite ale Americii, vor sarbatori si in acest an “Zilele Zalaului”, prin deja traditionalul picnic in aer liber organizata in parcul Bunker Hill Forest Preserve din Chicago. La petrecere vor participa nu doar salajenii stabiliți peste Ocean, ci si alti romani…

- Laurette planuiește sa se mute din Romania! Vedeta s-a decis sa vanda tot ce are in Romania și sa inceapa o viața noua in Statele Unite, acolo unde, susține ea, are mai multe oportunitați.

- Serena Williams (37 de ani, 9 WTA) a dat lovitura in Statele Unite ale Americii cu un model de rochie destinat tuturor categoriilor de femei, dupa cum afirma chiar ea. Creația Serenei costa 120 de dolari și se vinde ca painea calda peste Ocean. Primul stoc a fost deja epuizat, fanele cerand suplimentarea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, a cerut luni schimbarea legislatiei si acordarea de despagubiri victimelor atacurilor de animale salbatice, dupa ce o femeie a fost atacata de un...

- Statele Unite au introdus Arabia Saudita si Cuba pe lista neagra a tarilor care nu fac suficient in lupta impotriva traficului de persoane, ceea ce ar putea antrena sanctiuni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: USR-PLUS se cutremura! Dezvaluirea care dinamiteaza Alianța 2020 Departamentul…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii saluta decizia Partidului Democrat din Moldova (PDM) de a se retrage de la guvernare în favoarea premierului Maia Sandu și a coaliției formate de Parlamentul ales în mod democratic, scrie Unimedia.„Suntem încurajați…

- Este romanca, a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, și se situeaza pe locul al 21-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din Statele Unite ale Americii, avand o avere de 1,2 miliarde de dolari.

- Impetuos, lipsit de complexe, galagios și intruziv, președintele Donald Trump a incheiat o vizita de trei zile in Regatul Unit al Marii Britanii, fiind doar a treia din istoria britanico-americana, iar magnatul american al treilea presedinte invitat intr-o vizita oficiala de stat de catre Regina Elisabeta…