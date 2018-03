Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorul LMV Ploiesti – SCM U Craiova, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa succesul categoric inregistrat in Capitala, luni seara, in duelul cu prima clasata, Steaua Bucuresti, echipa de volei Tricolorul LMV Ploiesti revine in Sala „Olimpia”, urmand ca astazi, de la ora 18:00, sa primeasca vizita…

- Petre Apostol Victoria obtinuta luni seara de Tricolorul LMV Ploiesti, pe terenul echipei din fruntea clasamentului, Steaua Bucuresti, a relansat, practic, lupta pentru titlul national, prahovenii apropriindu-se la un singur punct de gruparea din Capitala. In plus, echipa ploiesteana are sanse mari…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a. Derby-ul campionatului, Steaua – Tricolorul LMV Ploiești, se disputa luni. Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a 9 martie 17.15 CSM București – Arcada Galați (Digi) 10 martie 17.30 SCM Craiova – Municipal Zalau 11 martie 20.00…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 19-a. SCM Craiova intalnește miercuri liderul CSU Sibiu. Oradea joaca la BC Timișoara. Miercuri, 7 martie 17:00 BC Timba Timișoara – CS Politehnica Iași 18:00 BCMU FC Arges Pitești – BC Mureș Tg Mureș 19:00 SCMU Craiova – BC CSU Sibiu Digi Sport 19:30 CS Phoenix…

- Divizia A1 la volei masculin, play-off, prima etapa. Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar CSA Steaua București are 59 de puncte, Tricolorul LMV Ploiești – 55, iar locul al treilea e CS Arcada Galați, cu 52 de puncte. Divizia A1 la volei masculin,…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni sambata, 3 martie, cu incepere de la ora 18:00, pe teren propriu, formația CS „U” Cluj. Partida, care conteaza pentru prima etapa din cadrul turneului pentru locurile 7-12 a Diviziei A1 la volei masculin, se va disputa in Sala Sporturilor din Dej. Inaintea acestei…

- Cu 55 de puncte acumulate dupa 19 victorii si 3 infrangeri, echipa ploieșteana a terminat sezonul regulat la numai 4 puncte distanța de Steaua București. Ploiești, 27 februarie: Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar Tricolorul L.M.V. ocupa poziția…

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece “de acolo se asteapta o decizie”. “Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie”, a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- UPDATE ORA 19.50 Peste 1.500 de oameni, potrivit unor surse, se afla duminica seara in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Peste 150 de persoane se afla duminica in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a acesteia din functie. …

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati, sub sloganul „Tudorele, pleaca tu,…

- Sorin Bobiș este inițiatorul evenimentului „Operațiunea aducem steagul inapo”, in cadrul careia steagul Uniunii Europene, adus de la Bruxelles, va parcurge toata țara, pentru a fi inmanat, pe 6 martie, la Palatul Victoria, guvernului Romaniei. Reamintim ca intregul eveniment a pornit de la…

- Petre Apostol In cursul acestei zile se vor desfasura ultimele meciuri din cadrul etapei a XXII-a din Divizia A1 la volei masculin, urmand ca, astfel, faza I a campionatului sa ia sfarsit. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti si-a incheiat, deja, evolutia in prima parte a competitiei nationale, disputand…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 22-a, ultima a sezonului regular. Steaua incheie pe primul loc. Program. 24 februarie 2018 12:00 CS „U” Cluj – CS Știința Explorari Baia Mare 13:00 CSA Steaua București – CSS 2 CNE UKRO Baia Mare 17:00 ACS Volei Municipal Zalau – CS Dinamo București (se joaca…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 21-a. Mare meci mare: CSM București – Steaua. Programul rundei programata de FR Volei pentru data de 17 februarie 2018. Sambata, 17 februarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Unirea Dej 0-3 (14, 11, 16) ora 13.30: CSM București – Steaua București 0-3 (21,…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Tricolorul LMV Ploiești – Volei Municipal Zalau, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa o perioada de trei saptamani petrecuta pe terenuri straine, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești revine acasa, urmand ca, in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Olimpia”, sa primeasca vizita campioanei…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 19-a. Steaua a invins la Timișoara și continua sa fie lider. Oaspeții s-au impus cu 27-20, surprinzator prin proporțiile scorului. Steaua a caștigat pe Bega, deși nu s-a putut baza pe trei jucatori importanți, Marin Vegar, Stefan Vujici și Milos Kostadinovici,…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a primit o mana de ajutor in cursa de urmarire a liderului din Divizia A1, Steaua Bucuresti, chiar de la o alta contracandidata la titlul national. Cu un ploiestean printre titulari, Liviu Cristudor, care a evoluat si la Tricolorul LMV,…

- Uber va lansa in Romania serviciul UberGREEN, cu mașini 100% electrice. Acesta este deja disponibil in orașe precum Paris sau Lisabona, dar Bucureștiul va fi primul oraș din Europa Centrala și de Est in care acesta va fi disponibil. Compania iși va prezenta planurile in acest sector in data de 27 februarie.…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 20-a: Arcada Galați a invins Steaua, la București! Steaua a suferit miercuri a doua infrangere din acest sezon, 1:3 pe teren propriu cu Arcada Galați. Bucureștenii sunt opriți dupa 17 victorii consecutive și avansul lor fața de Tricolorul s-a micșorat. La randul…

- CS „U” Cluj – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti va disputa, astazi, in devansul etapei a XX-a din Divizia A1, ultimul meci din deplasare din faza intai a campionatului, fiind, de altfel, penultima partida a elevilor antrenorilor…

- Echipa de volei Tricolorul L.M.V. a inregistrat saptamana trecuta doua noi victorii in cadrul Campionatului Național. Dupa ce miercuri elevii lui Sergiu Stancu și ai lui Madalin Marinescu s-au impus in meciul jucat in devans cu CS Unirea Dej, ploieștenii au fascut sambata un meci impecabil la Baia Mare,…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Braila, Galati, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor…

- Volei. Dinamo – Tricolorul, in Campionatul Național masculin. Meciul e maine, de la ora 12.30. Tricolorul L.M.V. va juca maine un meci important impotriva CS Dinamo Bucuresti. Sala Dinamo din Capitala va gazdui maine, 03.02.2018, de la ora 12:30, meciul de volei considerat a fi un pol de interes, partida…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, campionatul masculin de volei – Divizia A1 – a programat cea de-a XVII-a etapa din cadrul fazei I, a sasea din retur. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti a bifat o victorie clara, pe teren propriu, in confruntarea cu ultima clasata, CSU Universitatea de Vest Timisoara.…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat ieri cu scorul de 3-0 meciul din deplasare, disputat cu incepere de la ora 18:00, impotriva Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara, echipa aflata pe ultima poziție a clasamentului Diviziei A1 la volei masculin. Partida, care a contat pentru…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 16-a: Municipal Zalau – Steaua. Campioana din Zalau e o echipa aflata in declin fața de sezonul trecut, Steaua e lider la zi, avand o singura infrangere pana acum. Programul etapei a 16-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru data…

- Cu doar 10 jucatori in lot, si fara rezerva pentru postul de secund, Stiinta Explorari a pierdut in minimum de seturi partida disputata sambata in deplasare la Craiova. Baimarenii au inceput insa bine meciul si la primul timp tehnic de odihna tabela de marcaj arata scorul 5-8. Gazdele au revenit si…

- Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva initiativelor de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 15-a. Tricolorul LMV Ploiești a invins la CSM București, intr-un meci disputat la Dobroiești. Vineri, 19 ianuarie 2018 ora 19.30: CSM București – Tricolorul LMV Ploiești 1-3 (25-22, 15-25, 25-23, 25-21). Sambata, 20 ianuarie 2018 ora 16.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare…

- Divizia A1 la volei masculin 2018, etapa a 14-a. Mare meci la Ploiești, intre Tricolorul LMV și Arcada Galați. Programul rundei. 12 ianuarie 2018 17.30 CS Dinamo București – SCMU Craiova 13 ianuarie 12.00 CS „U” Cluj – CS Unirea Dej 12.30 CSS 2 CNE UKRO Baia Mare – CSM București 15.30 LMV Tricolorul…

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Aeroportul Otopeni va opera din nou, dupa o pauza de 10 ani, curse transatlantice, de aceasta data destinatia fiind Canada. Ultimul zbor transatlantic cu plecare din Bucuresti a avut destinatia New York, insa compania aeriana Delta l-a desfiintat in urma cu un deceniu. Incepand cu…

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- CSM Steaua Eximbank si CSM CSU Oradea au castigat fara emotii meciurile jucate luni pe teren propriu, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Vicecampioana s-a impus in derby-ul cu BC CSU Sibiu, in Capitala, cu 78-68 (16-21, 27-13, 19-11, 16-23). Cei mai buni…

- Cel mai scurt meci din istoria Divizia A1 de volei masculin: Arcada Galați a trecut de CSȘ 2 CNE Baia Mare in 49 de minute! Partida ramasa restanta din etapa a 13-a s-a disputat in Sala Sporturilor ”Dunarea” din Galați și s-a incheiat cu victoria echipei gazda, in minimum de seturi, in doar 49 de minute!…

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a incheiat anul 2017 cu o victorie in minimum de seturi pe terenul vicecampioanei la zi SCM U Craiova, in cadrul etapei a II-a din faza intai a Diviziei A1, desfasurata la finalul saptamanii trecute. Astfel, echipa antrenata de Sergiu Stancu…