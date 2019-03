Diverta revine in Cluj cu o noua librarie in spatiul careia va intra si cafeneaua clujeana Meron

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul clujean, Daniel Buda, spune ca actualul guvern PSD-ALDE "are probleme grave cu resursa umana" din moment ce l-a propus, din nou, pe Razvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor.

- Sezonul cinci din Visuri la cheie pare ca nu a mai avut farmec fara Dragoș Bucur, iar șefii de la Pro Tv și-au dat seama de asta. L-au chemat inapoi, iar actorul a zis da, astfel ca revine cu forțe proaspete in echipa Visuri la cheie in caravana sezonului șase, pentru a schimba destinele unor oameni…

- Buteliile contin un amestec de protoxid de azot (gazul medicinal ilariant) si oxigen medicinal, fiecare in proportie de 50-, cunoscut si sub denumirea de Entonox. Astfel, protoxidul de azot are un efect analgezic, reduce senzatia de durere, avand totodata si un efect de relaxare si calmare. „Gazul ilariant…

- Marius Alexe (28 de ani) revine in Liga 1, unde a mai evoluat pentru Dinamo și Astra. Atacantul s-a ințeles cu Concordia Chiajna și va semna zilele urmatoare. Atacantul a purtat mai multe discuții cu președintele clubului, Cristi Tanase, și a ajuns la un acord. Cei doi se cunosc din perioada de la Dinamo.…

- Melodrama ,,O istorie foarte simpla” in regia lui Petru Vutcarau revine pe scena Teatrului Național Eugene Ionesco, dupa o pauza de doi ani, sambata, 26 Ianuarie, ora 18:30. Un spectacol despre relația parinți-copii, iubire interzisa și oameni care au incetat sa mai viseze.

- Fabricantul japonez, care mizeaza din ce in ce mai mult pe modele hibrid, le-a facut o surpriza placuta amatorilor de masini sport cu motoare pe benzina. Pentru a readuce la viata a cincea generatie Supra (productia generatiei 4 s-a oprit in 2002) Toyota nu s-a sfiit sa se asocieze cu BMW. Noul model…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" revine in forta dupa sarbatori. Acesta a pregatit sapte spectacole pentru constanteni.Primul dintre acestea este un concert traditional ce va avea loc sambata, in data de 12 ianuarie. Traditionalul concert de An Nou se va desfasura in Sala Teatrului.…

- Germania a revenit miercuri in Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent dupa o absenta de sase ani, relateaza dpa.In urma cu o saptamana. ministrul de externe german Heiko Maas a cerut cresterea numarului de membri permanenti din Consiliul de Securitate al ONU pentru a se adapta actualitatii.