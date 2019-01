Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - UNGARIA la Campionatul European de Handbal feminin din Franța Miercuri vor avea loc ultimele partide din grupa, Spania - Norvegia (16,45), Ungaria - Romania (19,00) si Olanda - Germania (22,00)....

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…

- Drogurile au sucit mințile tinerilor. Noua generație de droguri face ravagii in randul adolescenților. Autoritațile sunt depașite de situație, substanțele folosite acum pentru a obține efectele halucinogene gasindu-se in produse banale. Cel mai recent exemplu vine din Olanda, unde un tanar a murit dupa…

- O expozitie inedita cu imagini ale unor femei diagnosticate cu cancer si aflate in timpul tratamentului de chimioterapie va fi deschisa la Oradea, fotografiile fiind realizate de Remus Toderici, care a urmarit sa demonstreze ca pacientii oncologici pot fi frumosi si optimisti, iar boala nu trebuie sa…

- Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa in orasul englez Salisbury. De asemenea, Olanda a acuzat agentia ca a incercat sa atace cibernetic agentia mondiala pentru monitorizarea armelor chimice iar serviciile secrete americane au acuzat…

- Cindy Crawford, Elle McPherson, Demie Moore sau Halle Berry, iatE cateva dintre vedetele de talie mondialE care xi-au etalat cu mandrie xi curaj trupurile in costume de baie sau seminud dexi au implinit 50 de ani!