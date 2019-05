Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu va ceda insulele Kurile in schimbul investițiilor, a declarat ambasadorul rus in Japonia, Mihail Galuzin. In plus, potrivit diplomatului, cele doua țari trebuie sa semneze un acord de pace menit sa puna bazele unei relații de buna vecinatate și de parteneriat, scrie Asahi Shimbun. Intr-o…

- In data de 13 martie 2019, Curtea Constituționala a Romaniei urmeaza sa se pronunțe asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate anterior promulgarii Legii pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.

- Japonia a anuntat miercuri ca, pentru prima oara in mai bine de un deceniu, nu sustine la ONU o motiune cu privire la situatia drepturilor omului in Coreea de Nord, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceasta decizie apare in contextul in care premierul nipon Shinzo Abe cauta mijloace de angajare…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta…

- Marea Britanie si-a exprimat marti dezamagirea profunda provocata de decizia Honda de a-si inchide singura fabrica britanica, unde 3.500 de angajati isi vor pierde locurile de munca, transmite Reuters preluata de news.ro.Inchiderea fabricii Swindon, aflata in sudul Angliei, ar fi a doua masura…

- In cadrul Conferintei Internationale de Securitate de la Munchen, Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru sambata, 17 februarie, cu ministrul de Externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov. Cei doi oficiali au discutat „un spectru larg de probleme ce tin de relatiile bilaterale”.

- Trenurile japoneze reprezinta un exemplu viu despre ceea ce inseamna confort și tehnologie de inalta clasa.45 din cele 51 cele mai aglomerate stații din lume sunt chiar in Japonia, scrie realitatea.net.