- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o sedinta de urgenta pentru a discuta despre situatia din Iran, a anuntat Alma Konurbayeva, purtatorul de cuvânt al misiunii Kazahstanului la ONU, tara ce asigura presedintia Consiliului de Securitate, relateaza The

- Sute de iranieni stabiliti in Europa au manifestat in capitalele tarile adoptive, in semn de solidaritate cu conationalii lor care protesteaza de sase zile impotriva regimului de la Teheran. Reprezentantii unei asociatii de refugiati kurzi din Germania sustin ca sutele de protestatari arestati…

- Bulgaria, cel mai sarac membru al UE, a preluat la 1 ianuarie, președinția rotativa a Consiliului UE, pentru șase luni. Țara va suporta presiuni, fara indoiala, din partea Turciei și a Rusiei pentru a progresa in definirea relațiilor dificile cu blocul comunitar.

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Marile puteri isi trimit avertismente una celeilalte. Acum a venit randul Rusiei. Oamenii lui Vladimir Putin le transmit americanilor ca un eventual razboi impotriva Coreei de Nord ar face foarte multe victime pentru Statele Unite. Zeci de mii de americani care locuiesc in Coreea de Sud ar muri in…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel vineri la partile implicate in criza nord-coreeana sa deschida ''canale de comunicare intarite'' pentru o solutie politica, apel lansat in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.Reuniunea,…

- Convocata ieri în regim de urgenta, sedinta Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a avut pe agenda decizia-dictat a presedintelui Trump din 6 decembrie, care decreta unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Lelia Munteanu,

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- "Relatiile Coreea de Sud-Coreea de Nord nu sunt inca asa de bune. Tensiunea dintre Sud si Nord este la cote maxime, deci este o situatie foarte prudenta, ca si cum ai merge pe gheata subtire. Dar nu sunt pesimist. Cred ca o criza se poate transforma intr-o oportunitate, iar noaptea este cea mai intunecata…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a evaluat potențialele pericole ale activitații nucleare a Coreei de Nord pentru Rusia, in cazul in care razboiul cuvintelor dintre Phenian și Washington degenereaza intr-un conflict armat

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP, preluat de Agerpres.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord și a lansat un apel la o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. …

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- Ulterior, Japonia a depus un proiect de rezoluție solicitand o extindere de 30 de zile care ar permite sa se ajunga la un compromis cu privire la soarta acestui grup de anchetatori, numit (Mecanismului Comun de Investigație — Joint Investigative Mechanism), din care fac parte experți ai ONU și Organizației…

- Doua proiecte de rezoluție concurente, american și rus, vizand prelungirea cu un an a mandatului experților internaționali care ancheteaza asupra atacurilor cu arme chimice in Siria au fost respinse joi intr-o reuniune furtunoasa a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relateaza AFP. …

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".…

- CHIȘINAU, 9 nov — Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate întreprinde masuri orientate spre impulsionarea mecanismelor de interacțiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 — martie 2018, ofiterii…

- Șeful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coaliția condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca "cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime",…

- Franta, Marea Britanie, SUA si Germania au cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa reinnoiasca mandatul anchetatorilor internationali cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria si au solicit...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- Diplomații rusi considera ca raportul alcatuit de Comisia ONU și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) care au investigat atacurile chimice din Siria are o calitate extrem de scazuta. Dupa cum se arata in nota trimisa de catre Misiunea Permanenta a Federației Ruse in atenția Adunarii…

- Guvernul sirian al lui Bashar al-Assad este vinovat de atacul chimic din aprilie asupra unei localitati detinuta de catre opozitie, Khan Sheikhoun, in urma caruia au murit cel putin 70 de persoane, potrivit unui raport al Consiliului de Securitate ONU.

- Rusia a blocat marți prin veto un proiect de rezoluție prezentat de Statele Unite ale Americii in Consiliului de Securitate al ONU care viza prelungirea cu un an a anchetei privind utilizarea de arme chimice in Siria, relateaza AFP. Aceasta este a noua oara când Moscova și-a…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmeaza sa decida marți în cursul unui vot daca prelungește ancheta asupra atacurilor comise în Siria cu arme chimice, au informat luni mai mulți diplomați, scrie Agerpres.

- Miniștrii de externe din țarile Uniunii Europene, reuniți luni la Luxemburg, și-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor președintelui american Donald Trump, și au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sancțiuni impotriva Teheranului, informeaza…

- Potrivit agenției WAM, Abou Dhabi a decis sa puna capat misiunii ambasadorului sau nerezident la Phenian si celei a ambasadorului nerezident al Coreei de Nord in EAU. Emiratele numara in jur de 1.300 de nord-coreeni pe teritoriul lor, potrivit unei surse diplomatice. Aceste decizii…

- Parchetul general al Ucrainei a acuzat luni Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) ca a organizat asasinarea unui fost deputat rus critic la adresa Kremlinului, Denis Voronenkov, ucis in martie la Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Conducerea FSB, in complicitate cu infractori…

- Romania a gazduit pentru cea de-a treia oara Adunarea Parlamentara NATO care a reunit reprezentanti din toate cele 28 de state membre ale Aliantei. Printre subiectele principale aflate pe agenda intalnirii s-a aflat situatia tensionata cu Rusia. Oficialii aliatei au subliniat ca nu doresc un nou razboi…

- NATO trebuie sa-si declare angajamentul fata de sistemul de aparare antiracheta si sa recunoasca faptul ca are probleme cu Rusia, mai ales cu rachetele acesteia, a afirmat sambata profesorul american Thomas Karako, director al Programului International de Securitate, in cadrul celei de-a 63-a sesiuni…

