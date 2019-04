Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon despre situația din Libia cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Cei doi lideri "au discutat despre importanța unei soluții politice la criza actuala, in…

- Abia acum suntem cu adevarat in UE. Abia acum vedem cum merg lucrurile la cel mai inalt nivel al conducerii Consiliului European. Cazul Kovesi ne-a aruncat direct in esenta, in spiritul Uniunii Europene. Apeluri, avertismente severe, amenintari s-au abatut asupra guvernului roman din partea presedintelui…

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca va da, vineri, in cadrul unei vizite la Calarasi, o reactie la "teatrul" de zilele trecute, privind o posibila ordonanta de urgenta pe Codurile penale. Presedintele PSD a transmis ca doreste sa inchida acest subiect, iar anuntul de la Calarasi va clarifica pozitia…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca este rusinos pentru Romania ca s-a ajuns ca reprezentanti europeni ''sa se chinuie'' sa protejeze democratia din tara noastra, mentionand ca din afara se vede ca exista o incercare de sabotare a sanselor Laurei Codruta Kovesi de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nici nu mai are importanța cine o sa fie numit procuror șef european deorece negocierea este una politica. „Cine mai poate avea incredere intr-un procorur european pus eminamente politic?”, se intreaba liderul PSD. „Pana acum n-am discuat despre aceasta procedura.…

- Membrii comisiilor pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European au inceput, marti dupa-amiaza, la Bruxelles, audierea candidatilor aflati pe lista scurta pentru primul post de procuror-sef european pentru infractiuni impotriva bugetului…

- Un proiect de lege impotriva incitarii la ura pe internet va fi prezentat in mai, a afirmat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, declarandu-se impotriva unei tentative de a interzice anonimatul online, transmite Reuters. Textul va fi depus de deputata formatiunii La Republique…

- Ambasadorul Italiei a fost convocat luni seara la Ministerul francez de Externe pentru a oferi explicatii dupa ce vicepremierul Italiei Luigi Di Maio a cerut Uniunii Europene sa sanctioneze Franta pentru ca ar continua activitatile de colonizare în Africa, potrivit Mediafax. În…